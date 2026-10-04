Tennis, Lucia Bronzetti ci prova al Wta 125 di Samsun

Samsun. Lucia Bronzetti in campo nel torneo Wta 125 turco di Samsun (115.000 dollari, cemento outdoor). La verucchiese fa il suo esordio contro la statunitense Fiona Crawley. E’ una sfida inedita quella tra la romagnola contro la 24enne texana.

Santa Margherita di Pula. Manuel Mazza parte dal tabellone principale nel torneo Itf Men’s Future di Santa Margherita di Pula (30.000 dollari, terra), l’Itf “Fortevillage”. Impegnato nelle qualificazioni, che scattano oggi, Marcello Serafini. Nel contemporaneo torneo Itf Women’s Tour femminile (30.000 dollari) saranno protagoniste Alessandra Mazzola e Marta Lombardini che partiranno direttamente dal tabellone principale.

Vigo. Mattia Logrippo e Luca Cosimi vinceono il titolo di doppio nel torneo Itf Junior Tour spagnolo di Vigo (J200, hard outdoor), il “Vigo Tennis Open 2026”. I due giocatori seguiti dalla Galimberti Tennis Academy hanno battuto per 6-3, 7-6 (4) in semifinale Massellani-Gribaldo (n.2) e nel match-clou la coppia composta dall’olandese Stan Put e dal ceko Dominik Vagner (n.3) per 1-0 e ritiro.

Palermo. Lorenzo Angelini esce subito di scena nelle qualificazioni del Challenger Atp 50 di Palermo, la 53esima edizione dei Campionati Internazionali di Sicilia (56.700 euro di montepremi, terra). Il forlivese, testa di serie n.11, è stato battuto 6-4, 6-4 all’esordio dall’ucraino Oleksandr Ovcharenko. Nel main-draw 1° turno: Enrico Dalla Valle-Luca Potenza (wild-card), Carlo Alberto Caniato (wild-card)-Max Wiskandt (Ger), Francesco Forti-Carlos Sanchez Jover (Esp). Doppio, 1° turno: Recek-Siniakov (Cze, n.1) contro Bilardo-Ricca, Caniato-Forti contro Ribecai-Volpi.

Bnl Caserta. In pieno svolgimento il torneo di prequalificazione Bnl del Circolo Academy Tennis Padel di Caserta. Nel maschile tra i protagonisti troviamo il 2.1 Daniel Bagnolini ed il 2.2 imolese Enrico Baldisserri, in campo femminile al via la 2.5 riminese Diana Rolli.