Tennis, Lucia Bronzetti cade al secondo turno del “Parma Ladies Open”

Parma. Lucia Bronzetti si ferma al 2° turno nel tabellone principale del “Parma Ladies Open”, il torneo Wta 125 in pieno svolgimento nella città emiliana (115.000 dollari, terra). La verucchiese è stata sconfitta negli ottavi dalla colombiana Camila Osorio (n.7) per 6-1, 7-6 (2). Intanto in doppio è in semifinale la riminese Marta Lombardini, in coppia con Federica Urgesi. Nei quarti successo su Brooks-Lechemia (Gbr-Fra, n.4) per 7-6 (1), 6-2 ed ora contro Fossa Huergo-Kulambayeva (Arg-Kaz).

Reggio Emilia. Manuel Mazza e Federico Bondioli conquistano i quarti nel torneo Itf Men’s Future di Reggio Emilia (30.000 dollari, terra).

Negli ottavi: Andrea Guerrieri (n.1)-Michele Mecarelli (wild-card), Tommaso Compagnucci (n.5)-Alessandro Pecci, Manuel Mazza (wild-card)-Filippo Mazzola (qualificato) 6-2, 6-2, Bilardo (qualificato)-Gabriele Piraino (n.6), Bondioli (wild-card, n.2)-Giuseppe La Vela 4-6, 7-5, 6-4. Nei quarti Mazza contro il vincitore tra il bulgaro Pyotr Nesterov (Bul, n.7) ed il brasiliano Luis Guto Miguel, Bondioli contro il vincente tra Jacopo Bilardo (qualificato) e Gabriele Piraino (n.6).

Klangenfurt. Alessandra Mazzola si ferma negli ottavi nel torneo Itf Women’s Tour austriaco di Klagenfurt (15.000 dollari, terra). La riccionese (n.2) ha travolto all’esordio la qualificata locale Ines Faltinger per 6-0, 6-1, poi ha ceduto per 1-6, 6-2, 6-2 a Camilla Gennaro. Doppio, quarti: Mazzola-Sevickova (Ita-Cze, n.2) b. Auer-Horacek (Aut) 7-6 (2), 6-0. Semifinali contro le austriache Gasparovic-Grabl.

Taranto. Tre convocazioni in Nazionale per il tennis locale in vista dei 20esimi Giochi del Mediterraneo, in programma dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. Carlo Alberto Caniato e Federico Bondioli vestiranno la maglia azzurra nell’importante competizione, con ogni probabilità saranno schierati in singolare e doppio. Il capitano della squadra azzurra ai Giochi sarà il tecnico nazionale Alberto Casadei, tra l’altro coach di Carlo Alberto Caniato, con Omar Urbinati, all’Accademia del Villa Carpena. Una bella notizia anche per il Ct Zavaglia, il Circolo che schiera Caniato in A1.