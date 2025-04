Tennis, Luca Pompei vince il torneo del Paradiso

CESENATICO. Sui campi del Centro Tennis Paradiso è giunto alle battute finali il secondo torneo nazionale di 3°-4° categoria, maschile e femminile. La finale del torneo maschile vedeva di fronte Luca Pompei (Tc Ippodromo Cesena), la grande sorpresa della rassegna cesenaticense, e Giovanni Pecorari (Ct Sansepolcro). Ha vinto il 4.4 romagnolo che si è imposto nel match-clou sul 3.2 toscano per 7-5, 6-1, rimarcando anche in finale la superiorità palesata per tutto l’arco del torneo diretto in cabina di regia dal giudica di gara Marco Fucci.

Quarti: Naso-Passerini 6-3, 3-6, 10-8, Pompei-Bisacchi 6-1, 6-1, Pecorari-Canini 6-2, 6-1, Gerbino-Flamigni 6-4, 7-6 (5). Semifinali: Luca Pompei-Alessandro Naso 6-3, 6-0, Giovanni Pecorari-Nicolò Gerbino 6-3, 6-3.

Si torna a giocare al Centro Paradiso dal 24 maggio con il terzo torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile.