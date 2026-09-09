Tennis, Luca Parenti vince il 23° Trofeo Oremplast del Ct Massa

MASSA LOMBARDA. Era il principale pretendente al successo e ha tenuto fede sino in fondo a questo ruolo. Luca Parenti è il vincitore del 23° Trofeo Oremplast, torneo Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Massa Lombarda (montepremi 5000 euro più ospitalità dai quarti) che nella serata di martedì ha mandato in scena l’atto conclusivo dopo due intense settimane di sfide.

Il 23enne modenese succede dunque nell’albo d’oro della competizione a Stefano Baldoni, capace di calare un tris vincente consecutivo (fra l’altro nel 2024 superando in finale proprio Parenti), e si aggiudica la terza edizione del memorial “Oreste Pagani” (73 gli iscritti), fondatore proprio della Oremplast, azienda massese da tempo partner del club romagnolo in un progetto sportivo legato al territorio che ha pochi eguali nel panorama nazionale, e figura importante nel panorama cittadino, scomparso nell’ottobre 2023.

Accreditato della prima testa di serie dal giudice arbitro Roberto Montesi, sui campi dove ha mosso i primi passi con la racchetta Sara Errani il 2.2 del Club La Meridiana ha esordito ponendo fine con un periodico 6-3 nei quarti alla bella corsa del giovane forlivese Jamal Urgese (2.6, Forum Tennis Forlì), poi si è imposto alla distanza (2-6 6-1 6-0 il punteggio) sul 27enne argentino Juan Bautista Otegui (2.3, Circolo del Tennis e della Vela Messina), quarto favorito del seeding e arrivato tra i primi 400 del ranking mondiale nel 2022, quindi ha completato il suo percorso netto regolando 6-4 6-3 Leonardo Taddia (2.4, Fiesole Tennis), n.6 del tabellone. Quest’ultimo, classe 2000 e vincitore del torneo Open di Massa Lombarda nel 2021, si era qualificato per il match clou prevalendo in rimonta, di misura, per 2-6 6-3 7-6(4), sul pari classifica Pietro Ricci, under 18 portacolori del club organizzatore (fa parte della rosa del team di serie A1 che a fine 2025 ha conquistato uno storico scudetto), n.7 del seeding.

Alla cerimonia di premiazione hanno presenziato il sindaco di Massa Lombarda, Stefano Sangiorgi, Giancarlo Pagani, direttore commerciale Oremplast, Giorgio Errani, presidente del Circolo Tennis, ed Ennio Falzoni, presidente della Pro Loco.

Intanto nel fine settimana due squadre giovanili del Circolo Tennis Massa Lombarda saranno impegnate nella Fase di Macroarea Centro Nord che mette in palio l’accesso alle Finali Nazionali di categoria (Final 8 scudetto in calendario dal 18 al 20 settembre in varie sedi) per le prime due classificate.

L’Under 14 maschile (Riccardo Briganti, Noè Baldini, Elia Naldi, Cesare Biondi, Robert Cadar e Alessandro Teodorani in rosa, capitano Andrea ZIni, nuovo direttore tecnico del club romagnolo), grazie al 3° posto regionale sarà di scena sui campi dell’At Giuseppucci Macerata, dove sabato 12 affronta i toscani del Tc Sinalunga.

In contemporanea il team Under 16 maschile, seguito dal maestro Michele Montalbini, dopo aver conquistato per il secondo anno di fila il titolo regionale sarà in gara sui campi del Ten Sport Center Pinarella: per la formazione camposta da Edoardo Ghiselli, Diego Tarlazzi e Riccardo Pretolani primo ostacolo sabato 12 i massesi dello Junior Club Next Gen.