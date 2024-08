Tennis: Luca Lorenzi vince il Terza del Tc Coriano, partito quello del Cicconetti

CORIANO. Due portacolori del Ct Cicconetti, Francesco Pazzaglini e Luca Lorenzi, in finale nel torneo nazionale di 3° (limitato al 3° gruppo) organizzato dal Tennis Club Coriano. Nel derby si è imposto Luca Lorenzi per 6-3, 6-3, coronando con la vittoria nell’atto finale un ottimo torneo. In semifinale il 3.3 Francesco Pazzaglini, testa di serie n.1, ha beneficiato del ritiro di Iangabriel Ferrara, mentre il 3.4 Lorenzi (n.10) ha battuto 5-7, 6-1, 10-7 Mattia Sartoni.

Tabellone finale, ottavi: Oscar Bisacchi (3.5)-Guido Giugliano (3.4, n.9) 6-0, 6-1, Iangabriel Ferrara (3.3, n.4)-Elia Santi (3.4, n.13) 6-2, 6-0, Luca Lorenzi (3.4, n.10)-Alberto Compagnoni (3.4) 6-2, 6-0, Francesco Pazzaglini (3.3, n.1)-Valerio Carli (3.5) 7-5, 6-2, Gianluca Vannucci (3.3, n.5)-Giammarco Vidali (3.4, n.12) 7-6, 6-0, Mattia Sartoni (3.3, n.3)-Andrea Battazza (3.4, n.14) 6-3, 6-4. Quarti anche per Riccardo Longhi (3.4, n.11). Quarti: Lorenzi-Marco Manzaroli (3.4, n.15) 6-1, 2-1 e ritiro, Sartoni-Longhi 6-1, 6-3, Ferrara-Vannucci 6-2, 6-4, Pazzaglini-Bisacchi 6-0, 7-5.

Il giudice di gara per il tabellone è stato Galileo Guiducci, giudice arbitro titolare Giuseppe Del Bianco.

RIMINI. La stagione organizzativa del Circolo Tennis Cicconetti prosegue da sabato con il torneo nazionale di 3° (limitato al 4° gruppo), l’ex Settebello. Sono ben 146 gli iscritti a questa classica, si parte con il tabellone Nc, Tabellone Nc, turno di qualificazione: Andrea Donini-Edoardo Maria Ciuffoli 7-5, 3-6, 11-9, Francesco Saverio Gerboni-Alessandro Formica 6-3, 6-0, Daniele Monteventi-Filippo Sartini 6-2, 6-3, Cesare Cavagnino-Giacomo Bonzi 6-1, 6-2, Roberto Bugli-Enrico Bianconi 7-5, 6-0, Mattia Bartolucci-Simone Padovan 6-2, 6-2, Stefano Klausner-Danilo Panciocco 6-4, 6-2. Si qualifica anche Davide Bucci. Sorteggiata anche la sezione 4.1-4.2 che vede nel ruolo di teste di serie, nell’ordine i 4.1: Fabio De Santis, Andrea Bonetti, Alessandro Bernardi, Francesco Paolini, Giacomo Francini, Giovanni Fabiani, Elia Michelangelo Cicognani, Adriano ed Alberto Amadio, Marino Masi, Raffaele Mitri, Filippo Macrelli, Niccolò Lunedei, Kevin Tafaj, Francesco Mazza, Marco Gianfrini, Alessandro Gostoli, Franco Carlini, Mirko Giardi, Cristiano Pinna e Samuele Gianni.