Tennis, Luca Lorenzi trionfa nel Terza del Cicconetti

RIMINI. Luca Lorenzi trionfa sui campi di casa. Il giovane portacolori del Circolo Tennis Cicconetti si è aggiudicato da protagonista il torneo nazionale di 3° (limitato al 4° gruppo), l’ex Settebello. In semifinale Lorenzi ha battuto 5-7, 6-1, 10-5 Francesco Muratori (Tc Riccione), mentre in finale si è imposto per 6-2, 5-1 e ritiro su Alberto Compagnoni (Circolo Oratorio L.A. Muratori di Vignola), lo stesso che nell’altra semifinale aveva battuto 6-2, 7-6 Micael Montinari (Ct Rimini).

Tabellone finale, ottavi: Guido Giugliano (3.4, n.3)-Stefano Vellucci (3.5) 6-7, 6-4, 10-8, Nicola Ravera (3.4, n.10)-Andrea Del Carlo (3.4, n.7) 6-2, 5-7, 10-8, Francesco Valente (3.4, n.16)-Davide Coffari (3.4, n.1) 1-6, 6-1, 10-5, Micael Montinari (3.4, n.9)-Andrea Covezzi (3.5) 6-3, 5-7, 10-6, Alberto Compagnoni (3.4, n.13)-Tommaso Zanzini (3.4, n.4) 6-1, 7-5, Francesco Muratori (3.4, n.6)-Matteo Del Bene (3.4, n.11) 7-5, 6-3, Luca Lorenzi (3.4, n.2)-Lorenzo Marchioni (3.4, n.15) 6-2, 5-7, 10-6, Claudio Chiani (3.4, n.12)-Simone Rocchi (3.5) 6-1, 6-3. Quarti: Montinari-Valente 6-2, 6-3, Compagnoni-Chiani 6-4, 6-2, Muratori-Giugliano 7-5, 6-2, Lorenzi-Ravera 6-0, 6-4.

Il giudice di gara è stato Roberto Raffaelli.

Ora l’attenzione si sposta sul torneo nazionale Open, il 4° trofeo “Envikem”, dotato di 4500 euro di montepremi, in programma dal 29 agosto.