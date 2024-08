Tennis: Luca Cartocci ed Alessia Duchi vincono il “Tennix Set The Game”, i risultati al Ct Cicconetti e al Parckin

RAVENNA. Luca Cartocci ed Alessia Duchi sono i vincitori del torneo nazionale di 3° organizzato da Tennix Training Center nel week-end con la formula Rodeo. Si trattava del trofeo “Tennix Set The Game” che ha visto in campo, nel complesso, 27 giocatori. Nel maschile successo del 3.5 Luca Cartocci, testa di serie n.2. Il portacolori dello Junior Tennis Club Arezzo ha superato in semifinale il pari classificato Achille Mari (n.3) per 4-1, 4-0 ed in finale il 3.4 Valentino Salami (n.1), portacolori del Circolo Suzanne Lenglen 2 di Fusignano per 5-3, 4-2. Semifinale: Salami-Alessandro Casadei (4.1) 4-2, 4-2.

Nel femminile vittoria della 3.3 Alessia Duchi (Ct Giotto Arezzo) che ha sconfitto in semifinale la 3.5 Angelica Bonetti per 4-0, 4-0 ed in finale la 3.3 Sara Gozzi (Tc Finale Emilia) per 4-1, 4-1. Semifinale: Gozzi-Giulia Teodora Tamirsi (3.2, n.1) 4-0, 4-2.

Il giudice di gara è stato Enrico Fiorini, direttore di gara Lorenzo Baldini.

RIMINI. La stagione organizzativa del Circolo Tennis Cicconetti prosegue da sabato con il torneo nazionale di 3° (limitato al 4° gruppo), l’ex Settebello. Sono ben 146 gli iscritti a questa classica, si parte con il tabellone Nc, poi è già stata sorteggiata anche la sezione che riguarda i 4.6-4.3 con queste teste di serie, nell’ordine i 4.3 Gianmarco Gianni, Simone Cicognani, Michele Moroni, Luca Violini, Marco Piuma, Stefano Nicola Palmitessa, Gianguido Cocchini, Tobia Raimondi, Matteo Mastellone, Michele Massari, Romeo Fabbri, Giovanni Rainero, Francesco Grilli, Romeo Angelini, Francesco Bianchi, Samuele Cardinali e Jean William Elmi. Tra i i big sicuramente i 3.4 Francesco Valente, Stefano Speranzini, Alberto Compagnoni, Claudio Chiani, Davide Coffari, Nicola Ravera, Francesco Muratori, Tommaso Zanzini, Lorenzo Marchioni, Matteo Delbene, Tommaso Cerioni, Joseph Fresegna, Micael Montinari, Luca Lorenzi, Fabio Righetti, Guido Giugliano ed Andrea Del Carlo.

Tabellone Nc, 1° turno: Cesare Cavagnino-Albo Fabbri 6-0, 6-0. Turno di qualificazione: Andrea Donini-Edoardo Maria Ciuffoli 7-5, 3-6, 11-9, Francesco Saverio Gerboni-Alessandro Formica 6-3, 6-0, Daniele Monteventi-Filippo Sartini 6-2, 6-3. Si qualifica anche Davide Bucci.

CESENATICO. Avanza il torneo di 3° sui campi del Circolo Tennis Parckin “Circolino” di Cesenatico, maschile e femminile. Nel maschile approdano nel tabellone finale Isaac Casalboni e Daniele Berti. Nel tabellone finale guidano le fila i 3.1 Luca Gori, Pierre Rael Mayele, Andrea Vai, Beniamino Savini e Giovanni Asprenti. Al via alcuni giovani 3.2 da seguire, come Federico Strocchi ed Enea Carlotti.

1° turno: Daniele Lusini (3.5)-Leonardo Tinti (4.1) 6-4, 6-4, Francesco Mazzotti (3.5)-Raffaele Mitri (4.1) 6-4, 6-4, Marco Tonti (4.2)-Daniele Baracchi (3.5) 6-4, 6-1.

2° turno: Francesco Passerini (4.3)-Rocco Albini (3.5) 6-3, 6-3, Oscar Bisacchi (3.5)-Alessandro Mariani (4.1) 6-4 e ritiro, Daniele Berti (3.4)-Paolo Gori (3.5) 6-3, 6-2.

3° turno: Isaac Casalboni (3.3)-Mattia Foschi (3.3) 6-4, 6-0.

Nel tabellone di 4° femminile, turno di qualificazione: Paola Vergata (4.1, n.1)-Emma Molinari (4.2) 6-1, 3-6, 14-12, Sara Guermandi (4.2)-Maria Vittoria Salvatori (4.1, n.2) 6-2, 2-0 e ritiro. Si qualificano anche Bernadetta Soriano (4.1) e Benedetta Tolomei (4.2).

Il giudice di gara è Alessandro Terranova, direttrice di gara Rossella Mercadini.