Tennis, Luca Battistini avanza al “Buscherini”

Entra nel vivo sui campi della Polisportiva Buscherini di Forlì il torneo nazionale Open maschile, il 1° trofeo “Osteria Da Giovanni” dotato di 1000 euro di montepremi. Dal tabellone di 3° si qualificano, tra gli altri, Emanuele Bonfatti, Giovanni Pambianco, Andrea Tinarelli, Luca Battistini ed Oliver Schuett.
Tabellone di 3° categoria, turno di qualificazione: Emanuele Bonfatti (3.1, n.1)-Federico Antonini (3.2) 7-6 (4), 6-2, Giovanni Pambianco (3.3)-Julian Manduchi (3.1, n.2) 6-2, 2-6, 10-7, Andrea Tinarelli (3.1, n.3)-Stavros Papageorgiou (3.3) 7-5, 6-0, Diego Cencini (3.3)-Riccardo Livi (3.1, n.4) 6-2, 6-3, Gabriele Mandrioli (3.1, n.6)-Pietro Matteini (3.3) 6-3 e ritiro, Andrea Monti (3.2)-Lorenzo Marchioni (3.1, n.8) 6-1, 6-4, Luca Grandi (3.2)-Enea Castelvetro (3.1, n.9) 6-2, 6-1, Oliver Schuett (3.1, n.10)-Giacomo Fabbri (3.2) 6-1, 6-3.
Si qualificano anche Tommaso Servadei (3.1, n.5) e Luca Battistini (3.2).
Sorteggiato intanto il tabellone dei 2.7-2.8 che vede queste teste di serie, nell’ordine i 2.7 Elio Testi, Daniel Tonucci, Beniamino Savini, Gabriele Sgroi, Rafael Capacci, Riccardo Muratori, Simone Piraccini, Andrea Rondoni, Marco Caporali, Francesco Yosiof Testori, Nicola Tocci e Luca Grasso.
Nel tabellone finale di 4° categoria n.1 Matteo Sirca (4.1), n.2 Emanuele Cedioli (4.1).
Il giudice di gara è Nicola Nanni, direttore di gara Adriano Verdini.