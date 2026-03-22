Tennis: Luca Bartoli ed Emma Lanzoni vincono il “Massari” a Conselice

Nel weekend il Circolo Tennis e Padel di Conselice ha organizzato il torneo nazionale Open, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Si è trattato del trofeo “Agriturismo Massari” riservato ai giocatori con classifica massima 2.5. Sono stati 32 i giocatori al via nel maschile vinto dal n.1 del seeding, Luca Bartoli, portacolori del Tc Viserba, in finale sul n.2 Lorenzo Cheng (Tc Carmignano) per 4-0, 4-1.

Semifinali: Bartoli (2.5)-Davide Monari (2.8) 4-1, 4-1, Cheng (2.7)-Christian Ottaviani (2.8, n.3) 4-1, 2-4, 10-3.

Nel femminile si è imposta Emma Lanzoni. La portacolori del Tc Faenza ha regolato in finale per 5-3, 4-1 la n.1 del seeding, Anita Picchi (Tc Ippodromo).

Semifinali: Anita Picchi (2.6, n.1)-Angie Bentini (2.8) 4-2, 4-0, Emma Lanzoni (2.6, n.2)-Alice Stella (2.7) 4-1, 4-1.

Il giudice di gara è stato Andrea Bassi, direttore di gara Fabio Felicetti.