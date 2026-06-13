Tennis, Luca Bartoli e Bianca Cecchini vincono l’Open “Massari” di Conselice / GALLERY

CONSELICE. Alle battute finali il torneo nazionale Open, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Tennis e Padel di Conselice, il trofeo “Agriturismo Massari”. Nel maschile successo di Luca Bartoli (Tc Viserba) in finale su Manuel Alberto Righi (Nettuno Tennis Club Bologna) per 3-6, 6-1, 10-8.
Semifinali: Manuel Alberto Righi (2.6)-Manuel Schuett (2.6, n.2) 6-0, 6-1, Luca Bartoli (2.5, n.1)-Nicola Tocci (2.7) 6-0, 6-3.
Nel femminile vittoria di Bianca Cecchini. La 3.2 portacolori del Ct Massa, allieva della Ravenna Tennis Academy, ha battuto in finale per 6-3, 3-6, 10-5 la 3.1 Gioia Bassi (Ctp Conselice).
Il giudice di gara è Andrea Bassi, direttore di gara Fabio Felicetti.