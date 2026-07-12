Tennis, Luc Morand vince il Terza del Tre Colli Brisighella

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La premiazione del Rodeo del Tre Colli di Brisighella
La premiazione del Rodeo del Tre Colli di Brisighella

BRISIGHELLA. Da venerdì a domenica il Tre Colli Tennis Club di Brisighella ha ospitato il torneo nazionale di 3° maschile con la formula Rodeo. Sono stati 33 i giocatori al via. Ha vinto il titolo Luc Morand (Country Club Molfetta) che in finale ha sconfitto nettamente 4-1, 4-1 Guido Giugliano (Misano Sporting Club).

Semifinali: Guido Giugliano (3.3)-Andrea Gurioli (4.4) 0-4, 4-2, 10-8, Luc Morand (3.3)-Bjorn Caci (3.2, n.4) 5-3, 4-2.

Il giudice di gara è stato Gian Carlo Campoli, direttore di gara Gabriele Casadio.

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