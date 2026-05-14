Tennis, Luana Lanfranchi in semifinale a Riccione

Entra nella fase clou sui campi del Circolo Alleanza Sportiva di Riccione il torneo di 4° categoria femminile. Stacca il biglietto per le semifinali Luana Lanfranchi (Russi Sporting Club) che nei quarti ha eliminato la n.2 del seeding, Alessia Frontini 6-2, 0-3 e ritiro. Quarti per Sara Zeppi (At Piansevero), Giulia Ricci (Ct Cerri) e Paola Verlengia (Ct Baia Pesaro). Ottavi: Camilla Brolli (4.2)-Erica Gasperoni (4.2) 3-6, 6-4 10-8, Sara Zeppi (4.2)-Sara Viviani (4.5) 6-2, 6-0, Giulia Ricci (4.5)-Elisabetta Dallari (4.1, n.4) 6-1, 6-0, Paola Verlengia (4.1)-Alessia Arcangeli (4.3) 6-3, 6-1.