Tennis, Lotti, Guidotti, Preti avanti a Cesenatico

Da sabato va in scena sui campi del Ct Cesenatico il Junior Masters “Road to Bologna”. E’ un torneo riservato alle categorie Under 9-11 e 13, maschile e femminile, singolare e doppio. Under 11 maschile, secondo turno: Tommaso Pambianco-Diego Sansone 6-7 (3), 6-1, 11-9. Terzo turno: Tiago Neri Cannito-Cesare Fiorellini 6-3, 6-4. Quarto turno: Pietro Gubbini-Alessandro Frezza 6-4, 6-0, Marco Boschetti-Jacopo Mengozzi 6-1, 6-1, Enrico Cavaliere-Mattia Pambianco 6-4, 6-4.

Doppio maschile Under 11, quarti: Mengozzi-Frezza b. Drei-Minguzzi 6-2, 6-4, Silvani-Garoia b. Carauddo-Monti 6-3, 6-1.

Under 13 femminile, secondo turno: Isabella Dalmonte-Emma Bindi 5-7, 6-2, 10-6. Terzo turno: Vittoria Pracucci-Sara Silenzi 6-2, 6-1, Asia Caputo-Erica Garavini 6-7 (5), 7-6 (2), 10-8.

Under 13 maschile, quarto turno: Matteo Lotti-Marco Reale 3-6, 7-6 (1), 10-3, Michele Nanni-Gregorio Castiglione 3-6, 6-1, 10-5, Alessandro Guidotti-Alessandro Bisi 6-4, 6-3, Matteo Maggi-Filippo Lombardini 4-6, 6-4, 10-2, Gian Maria Milo Ramonda-Ludovico Tura 6-2, 6-2, Luca Marian Stancurel-Nicolò Orazi 7-6 (4), 6-3, Michelangelo Preti-Gianluca Collico 6-1, 6-1, Matias Sanna-Francesco Tommaso D’Agnese 6-2, 6-1.