Tennis, Lotti, Guidotti, Preti avanti a Cesenatico

Tennis
  • 19 ottobre 2026
Gianmaria Della Rosa
Gianmaria Della Rosa

Da sabato va in scena sui campi del Ct Cesenatico il Junior Masters “Road to Bologna”. E’ un torneo riservato alle categorie Under 9-11 e 13, maschile e femminile, singolare e doppio. Under 11 maschile, secondo turno: Tommaso Pambianco-Diego Sansone 6-7 (3), 6-1, 11-9. Terzo turno: Tiago Neri Cannito-Cesare Fiorellini 6-3, 6-4. Quarto turno: Pietro Gubbini-Alessandro Frezza 6-4, 6-0, Marco Boschetti-Jacopo Mengozzi 6-1, 6-1, Enrico Cavaliere-Mattia Pambianco 6-4, 6-4.

Doppio maschile Under 11, quarti: Mengozzi-Frezza b. Drei-Minguzzi 6-2, 6-4, Silvani-Garoia b. Carauddo-Monti 6-3, 6-1.

Under 13 femminile, secondo turno: Isabella Dalmonte-Emma Bindi 5-7, 6-2, 10-6. Terzo turno: Vittoria Pracucci-Sara Silenzi 6-2, 6-1, Asia Caputo-Erica Garavini 6-7 (5), 7-6 (2), 10-8.

Under 13 maschile, quarto turno: Matteo Lotti-Marco Reale 3-6, 7-6 (1), 10-3, Michele Nanni-Gregorio Castiglione 3-6, 6-1, 10-5, Alessandro Guidotti-Alessandro Bisi 6-4, 6-3, Matteo Maggi-Filippo Lombardini 4-6, 6-4, 10-2, Gian Maria Milo Ramonda-Ludovico Tura 6-2, 6-2, Luca Marian Stancurel-Nicolò Orazi 7-6 (4), 6-3, Michelangelo Preti-Gianluca Collico 6-1, 6-1, Matias Sanna-Francesco Tommaso D’Agnese 6-2, 6-1.

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