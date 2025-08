Tennis, Lotti, Amadio e Barchi ai quarti al Ten

Macina risultati il torneo giovanile organizzato dal Ten Sport Center, il trofeo “Tennis Fun Rimini” Under 10-12, maschile e femminile. Under 10 maschile, quarti: Manuel Vacca-Giacomo Alesio 6-3, 6-0, Jacopo Tazzari-Claudio Carauddo 4-6, 6-0, 10-6, Yahia Mahmoudi-Tommaso Trioschi 6-2, 6-3, Riccardo Monti-Marco Boschetti 6-2, 5-7, 10-4. Under 9 femminile, turno di qualificazione: Beatrice Cola-Vittoria Korneva 6-2, 6-4, Matilde Rava-Lucrezia Lolli 6-1, 6-4.

Under 12 maschile quarti per Matteo Lotti, Achille Amadio e Diego Barchi. Ottavi: Matteo Lotti-Gianmaria Mancini (n.8) 7-5, 6-4, Achille Amadio-Francesco Falzoni 6-1, 6-1, Diego Barchi (n.5)-Filippo Trioschi 6-3, 6-0.