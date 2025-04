Tennis, Lorenzo Verratti e Miriam Samorì i vincitori del torneo Under all’Up Torre Pedrera

Si succedono i verdetti all’Up Tennis di Torre Pedrera che ha ospitato il torneo nazionale giovanile Under 12-14, maschile e femminile. Sono stati 49 i giocatori al via nei quattro tabelloni in programma.

Nell’Under 12 femminile le semifinali sono state Giulia Natali-Elisabetta Pastore (n.1) 4-1, 0-4, 7-5 e Carolina Franchini-Anna Mazzelani.

Nell’Under 12 maschile vittoria di Lorenzo Verratti. Il portacolori del Nettuno Tc Bologna ha battuto in semifinale Cesare Franceschini per 4-1, 4-1 ed in finale Lorenzo Marcuz (Siro Tennis Bologna) per 4-1, 3-5, 7-3.

Nell’Under 14 femminile successo di Miriam Samorì (n.1). La portacolori del Tc Faenza ha battuto in semifinale Eleonora Morosini per 4-1, 4-1 ed in finale Gloria Nucci (n.2), portacolori del Ct Cesena, per 4-1, 2-4, 7-3.

Il giudice arbitro è Massimo Carli, direttrice di gara Isabella Telesca.