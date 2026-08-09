Tennis, Lorenzo Marchioni e Federica Matteucci vincono il Terza del Parckin Cesenatico

CESENATICO. Al gran finale il torneo nazionale di 3° organizzato dal Tennis Club Parckin di Cesenatico.
Nel maschile match-clou successo di Lorenzo Marchioni su Francesco Mazzotti, beniamino di casa, per 6-1, 7-5. In precedenza il 3.3 portacolori del Tc Parckin aveva battuto nei quarti per 6-3, 6-4 il 3.2 Alessandro Monti ed in semifinale Filippo Marcaccini (3.3) per 5-7, 6-3, 10-8. Successo come detto di Marchioni (3.1, n.2), portacolori del Ct Castenaso, che in semifinale ha sconfitto per 3-6, 7-5, 10-7 l’altro 3.1 Luca Amati (n.3).
Ottavi: Luca Amati (3.1, n.3)-Guido Giugliano (3.3) 6-2, 7-5, Gregorio Russo (3.1, n.1)-Fabio Bernagozzi (3.3) 6-4, 4-6, 10-6, Filippo Marcaccini (3.3)-Flavio Millari (3.2, n.9) 6-3, 6-4, Claudio Valerio Calabrese (3.2, n.6)-Nicola Ravera (3.3) 6-0, 6-2, Luca Blatti (3.2, n.7)-Edoardo Vincenzi (3.3) 6-2, 6-3, Lorenzo Marchioni (3.1, n.2)-Tommaso Lombardi (3.3) 6-1, 6-2.
Nel femminile si è imposta Federica Matteucci (Alex Rambelli Academy) in finale su Giulia D’Altri (Ct Cesena) per 6-3, 6-2.
Quarti: Valentina Giulianini (3.2, n.3)-Caterina Cova (3.3) 6-4, 6-4., Margherita Tesselli (3.3)-Alessia Rocchi (3.5) 6-0, 7-6, Giulia D’Altri (3.2, n.2)-Alessia Barducci (3.4) 6-2, 7-5. Semifinali: Matteucci (3.1, n.1)-Tesselli 6-1, 6-2, D’Altri-Giulianini 5-7, 6-3, 10-6.
Il giudice di gara è stato Alessandro Terranova, direttrice di gara Rossella Mercadini.