Tennis, Lorenzo Marchioni e Aurora Baldassarri vincono a Massa Lombarda

Lorenzo Marchioni e Aurora Baldassarri sono i vincitori del trofeo “Oremplast”, torneo nazionale di terza categoria (limitato al 3° gruppo) maschile e femminile, andato in scena con formula Rodeo Weekend sui campi del Circolo Tennis Massa Lombarda.

Una competizione che, un mese dopo la conclusione del tradizionale torneo Open maschile (l’edizione 2024 ha visto imporsi per il secondo anno consecutive il 2.1 Stefano Baldoni), ha richiamato complessivamente 47 fra giocatori e giocatrici a darsi battaglia da venerdì 27 a domenica 29 settembre sui campi dove ha mosso i primi passi con la racchetta Sara Errani.

Marchioni (3.3, Country Club Bologna), non inserito nel novero delle teste di serie, nei quarti ha eliminato per 4-0 4-1 Alessandro Vavalà (3.3, Tc Nettuno Bologna), accreditato del numero 2 del seeding dal giudice arbitro Roberto Montesi (direttore di gara Nicola Gualanduzzi), in semifinale ha regolato con un periodico 4-2 Filippo Conti (3.4, Cacciari Imola) e ha completato il suo percorso netto superando 4-2 5-3 Stefano Agostino (3.3, Davis Tennis Team). Quest’ultimo, terzo favorito del seeding, era emerso da due match assai tirati, nei quarti piegando 4-2 0-4 8-6 Riccardo Verucchi (3.3, Ct Pavullo) e in semifinale prevalendo in rimonta, con il punteggio di 3-5 5-4(4) 7-4, su Claudio Ferracuti (3.4, Polisportiva Pontelungo Bologna).

Nella competizione femminile (17 giocatrici) ha rispettato fino in fondo il ruolo di principale favorita la “padrona di casa” Aurora Baldassarri (3.3), che nei quarti ha sconfitto 5-4(3) 5-3 Francesca Sofri (3.5, Tc Nettuno Bologna), in semifinale ha battuto con un doppio 4-2 Asja Lucchini ((3.4, Ct Porretta), quarta forza del tabellone, e nel match clou si è imposta per 4-0 1-4 7-5 su Alessia Liverani (3.4, Circolo Suzanne Lenglen 2 Fusignano). Quest’ultima per raggiungere la finale aveva estromesso nei quarti per 5-3 5-3 Diamante Campana (3.3,Ct Zavaglia Ravenna), n.3 del seeding, per poi rifilare un “doppio bagel” a Federica Tossani (3.5, Tc Nettuno Bologna).