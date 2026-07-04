Tennis, Lorenzi-Rinaldini e Matteini-Carlotti le semifinali al Cicconetti

Alle semifinali sui campi del Ct Cicconetti di Rimini il Memorial “Arnaldo Cicconetti”, il torneo di 3° categoria maschile. Le semifinali sono Luca Lorenzi (n.1)-Pietro Rinaldini (n.4) e Pietro Matteini (n.3)-Enea Carlotti (n.2). Dunque le prime quattro teste di serie in semifinale. Quarti: Enea Carlotti (3.1, n.2)-Alessandro Manduchi (3.2, n.10) 6-4, 7-5, Pietro Matteini (3.1, n.3)-Lorenzo Marchioni (3.1, n.6) 6-2, 6-3, Pietro Rinaldini (3.1, n.4)-Pietro Corbelli (3.4) 7-6 (6), 6-4, Luca Lorenzi (3.1, n.1)-Luca Amati (3.1, n.8) 7-5, 7-6 (5).