Tennis, Longo è nei quarti a Vienna

Daniele Longo parte dalle qualificazioni e si arrampica fino ai quarti nel torneo Itf Junior Tour di Vienna (J30, terra). Dopo le qualificazioni il giocatore seguito dall’Accademia del Carpena si è preso il lusso di battere all’esordio il rumeno Tudor Alexandru Zecheru, testa di serie n.12, per 6-3, 7-6, poi le vittorie al secondo turno sull’austriaco Marco Hofer 6-4, 6-2 e sull’altro giocatore di casa Ethan Andrew Pieber 6-4, 6-2. Ora quarti contro l’austriaco Jannik Spindler.

Doppio, primo turno: Tarlazzi-Lou (Ita-Chn) b. Jelinek-Kovse (Aut) 6-4, 6-4, Cattaneo-Longo b. Haidarian-Lokesh (Aut-Ind) 6-4, 6-4. Negli ottavi: Cattaneo-Longo battuti 6-4, 7-5 da Mavracic-Zuberbuehler (Cro, n.2), Lou-Tarlazzi sconfitti 6-3, 6-4 da Hemetzberger-Hofer (Aut, n.6).