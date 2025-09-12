Tennis, Lonfernini, Mazza, Moretti avanti a Misano

E’ in pieno svolgimento sui campi del Misano Sporting Club il torneo di 3° categoria. Brillano all’esordio nel tabellone finale i sammarinesi Gian Nicola Lonfernini e Michele Moretti del San Marino Tennis Club, Francesco Mazza (Ct Rimini) e due giocatori di casa, Gianfilippo De Palma e Cristian Achilli. Sezione 4° categoria, turno di qualificazione: Umberto Uguccioni (4.1, n.2)-Federico Crisafulli (4.3) 6-2, 6-2, Claudio Marcantoni (4.1, n.3)-Emilio Frugieri (4.3) 6-0, 6-2, Fabrizio Rossi (4.2)-Alessandro Gostoli (4.1, n.8) 1-6, 6-3, 10-8, Alipio Fulvi (4.3)-Christian Nicolini (4.1, n.5) 7-5, 3-0 e ritiro, Alessandro Dini (4.1)-Daniele Mastromattei (4.1, n.11) 6-3, 7-6, Luca Cantelli (Nc)-Alessandro Bernardi (4.1, n.1) 6-2, 7-5.

Tabellone finale, primo turno: Cristian Achilli (4.1)-Alberto Battaglini (3.5) 7-6, 6-3, Gian Nicola Lonfernini (3.5)-Enrico Ciotti (4.2) 6-1, 6-0, Francesco Mazza (3.5)-Davide Pierini (4.1) 6-0, 6-2, Gianfilippo De Palma (3.5)-Andrea Bonetti (4.1) 6-3, 6-2, Michele Moretti (3.5)-Gianmarco Palumbo (4.1) 6-2, 6-2.