Tennis, Lombardini promosso al Cerri

Avanza sui campi del Ct Cerri il torneo di 3° categoria maschile. Sezione intermedia, 4° turno: Roberto Camarda (4.4)-Luca Casabianca (4.2) 6-0, 6-1, Claudio Marcantoni (4.1)-Luca Violini (4.3) 1-6, 6-1, 10-5, Davide Pierini (4.2)-Luca Bellazzecca (4.4) 6-0, 6-2, Andrea Bonetti (4.1)-Thomas Guidi Zoffoli 6-4, 6-3, Alessandro Cardellicchio (4.1)-Maurizio Bologna (4.1) 1-6, 6-2, 10-6.
Quinto turno: Alessandro Mariani (3.5)-Federico Magnani (4.1) 6-2, 7-5, Emanuel Vannucci (3.5)-Claudio Sanchioni (4.1) 6-3, 6-2, Andrea Battazza (3.5, n.6)-Alessandro Bernardi (4.2) 6-2, 6-0, Marco Bernardini (3.5)-Lorenzo Cenci (4.1) 6-4, 6-2, Paolo Gori (3.5, n.3)-Pierluigi Giannini (4.2) 6-1, 6-1, Roberto Pezzolesi (4.1)-Mirko Giardi (3.5) 4-6, 6-3, 10-5, Davide Faoro (4.1)-Marco Tonti (3.5, n.7) 6-0, 6-2, Giovanni Gentiletti (3.5, n.2)-Andrea Vecchi (4.2) 6-1, 6-0.
Turno di qualificazione: Andrea Lombardini (3.5, n.8)-Claudio Marcantoni (4.1) 7-5, 6-2.