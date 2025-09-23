Tennis: Lombardini e Ciacci avanzano all’Open di Cervia, Visotti, Gerbino, Prati e Borghetti in semifinale al Terza di Sarsina

CERVIA. Concluso il primo tabellone nel torneo nazionale Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Cervia, dotato di 500 euro di montepremi. Si qualificano per il tabellone di 3° Gabriele Guerrini (Tennis Padel Bressanone), Andrea Bernardi (Ct Cervia) e Fabio Vinetti (Ten Sport Center), all’esordio nel tabellone successivo bene Andrea Lombardini (Tc Viserba) ed Alessandro Ciacci (San Marino Tennis Club).Turno di qualificazione: Alessandro Cardellicchio (4.1, n.4)-Davide Bernabini (4.1) 6-4, 6-4, Gabriele Guerrini (4.1, n.1)-Federico Crisafulli (4.3) 2-6, 6-2, 10-8, Andrea Bernardi (4.1, n.3)-Andrea Samorì (4.1) 6-1, 6-1, Fabio Vinetti (4.1, n.2)-Alessandro Magotti (4.4) 6-2, 7-5.1° turno tabellone di 3°: Andrea Lombardini (3.5)-Michelangelo Mami (3.5) 6-2, 6-2, Alessandro Ciacci (3.5)-Paolo Duranti (3.5) 6-1, 6-2. SARSINA. Avanza verso le battute finali il torneo nazionale di 3° categoria, limitato al 3° gruppo, organizzato dalla Polisportiva Il Circolo Contrada di Sarsina, il trofeo “Consorzio Caiec” che terrà banco fino al 26 settembre.Semifinali per Samuele Visotti (River 22 Sporting Club) che nei quarti beneficia del forfait di Andrea Rinaldi (3.4, n.3), Nicolò Gerbino e Luca Prati del Tc Ippodromo ed Andrea Borghetti (Ct Cesenatico). Oggi semifinali dalle 19.Quarti: Nicolò Gerbino (3.3, n.1)-Marco Mentili (3.5) 7-5, 6-4, Luca Prati (3.5)-Fabrizio Mariani (3.4, n.4) 6-4, 6-4, Andrea Borghetti (3.3, n.2)-Cristiano Savoia (4.2) 5-7, 7-6 (5), 11-9.