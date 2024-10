Tennis, Lombardini e Bagnolini nei quarti a Padova

Sui campi del Tennis Club Padova va in scena una tappa delle prequalificazioni agli Internazionali Bnl d’Italia 2025 dotata nel complesso di 23.000 euro di montepremi. Nel femminile ottimo quarto di finale per la riminese Marta Lombardini. La 2.4 portacolori del Tc Viserba ha battuto al 3° turno la 2.5 Vittoria Benedetti per 6-4, 6-1, al 4° turno la 2.5 Alice Gubertini per 6-4, 6-2 e negli ottavi la 2.2 Melania Delai (n.5) per 1-6, 6-4, 6-4. Ora la sfida contro la 2.1 Isabella Maria Serban (n.4). Nel doppio quarti per Lombardini-Modesti (n.3) e per Pari-Cacciato. Nel maschile quarti per il 2.2 cervese Daniel Bagnolini (n.11) che negli ottavi ha vinto il derby romagnolo sul 2.4 forlivese Nicola Filippi per 4-6, 6-1, 6-3 ed ora affronta il 2.3 Henri Jeremy Gschwendtner, fuori negli ottavi il 2.1 Manuel Mazza (n.2), sconfitto 6-4, 6-0 dal 2.2 Gianluca Bellezza Quater. Doppio ottavi: Angeloni-Calvano (n.4) b. Zannoni-Filippi (n.13) 6-4, 4-6, 10-4, Baldisserri-Rastelli (n.14) b. Nardon-Tosin 6-0, 6-1.