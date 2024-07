Tennis: Lombardini, Alletti, Dell’Edera e Reggianini le semifinaliste del trofeo “Porsche” al Cerri, Briganti e Urgese negli ottavi al trofeo “Rs” del Forum, nel vivo l’Open dell’Ippodromo

CATTOLICA. Si è allineato ai quarti nel maschile ed alle semifinali nel femminile il torneo nazionale Open, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Tennis Cerri, il trofeo Porsche “Augusto Gabellini”, giunto quest’anno all’11° edizione e dotato di 5000 euro di montepremi.

Nel maschile l’ultimo a staccare il biglietto per i quarti è stato Giuseppe Corsaro (Società Ginnastica Angiulli Bari), che ha sconfitto in un match di ottavi molto combattuto Francesco Giorgetti (Tc Viserba), nel femminile semifinali per la riminese Marta Lombardini (Tc Viserba) che ha superato abbastanza facilmente Mia Chiantella.

Ottavi: Diego Sabattini (2.5, n.8)-Mattia Pozzi (2.7) 5-7, 6-4, 10-6, Jacopo Antonelli (2.6)-Francesco Rastelli (2.4, n.6) 7-6, 6-3, Samuel Zannoni (2.6)-Sevan Bottari (2.5, n.7) 6-3, 6-4, Giuseppe Corsaro (2.4, n.5)-Francesco Giorgetti (2.6) 4-6, 6-4, 10-8. Quarti anche per Dennis Ciprian Spircu (2.7).

Femminile, quarti: Marta Lombardini (2.5, n.2)-Mia Chiantella (2.7) 6-3, 6-2. Semifinali anche per la sammarinese Silvia Alletti (2.6), Francesca Dell’Edera (2.5, n.1) e Demi Reggianini (2.6).

Il giudice di gara è Roberto Scaioli, direttrice di gara Francesca Cerri.

FORLI’. Siamo alla fase clou sui campi del Forum Tennis Forlì nel torneo nazionale Open maschile. Si tratta del memorial “Antonio Bonivento”, trofeo “Rs Elettroimpianti” con un montepremi di 2000 euro.

Ancora una buona prova per Pietro Briganti (Pol.2000 Cervia) e per Jamal Urgese (Tennis Villa Carpena) che approda agli ottavi dopo aver sconfitto Gabriele Sgroi (Ct Cesena).

2° turno: Tommaso Filippi (2.7)-Edoardo Lanza Cariccio (2.8) 7-5, 6-0, Marco Caporali (2.8)-Riccardo Cicinelli (3.1) 7-5, 6-2, Rafael Capacci (2.8)-Gianmarco Cartocci (3.1) 6-0, 7-6 (6), Matteo Mucciarella (2.8)-Elia Galizzi (3.1) 6-2, 6-1, Pietro Briganti (2.7)-Lorenzo Bucaletti (3.2) 6-0, 6-0. 3° turno: Jamal Urgese (2.6)-Gabriele Sgroi (3.1) 6-3, 6-3.

Ottavi per Tommaso Filippi (2.7), Marco Caporali (2.8) ed Alex Guidi (2.5).

Intanto è previsto anche il tabellone a conclusione di 3° nel quale il n.1 è il 3.1 Riccardo Cicinelli.

Il giudice di gara è Daniele Benedetti.

CESENA. In pieno svolgimento il torneo nazionale Open maschile del Tennis Club Ippodromo Cesena dotato di 1000 euro di montepremi. Sono ben 87 i giocatori al via in questo torneo che terrà banco fino al 28 luglio. Si parte con il primo tabellone. 2° turno: Luca Giorgini (4.5)-Alberto Manzoni (Nc) 6-1, 6-0, Federico Greco (Nc)-Giacomo Colinucci (4.6) 4-6, 6-1, 10-5. Turno di qualificazione: Cristiano Fabbri (4.4, n.2)-Gianluca Biondi (Nc) 7-6, 7-5.

A seguire il secondo tabellone con queste teste di serie, nell’ordine i 4.1 Francesco Vicini, Stefano Cenni, Fabio Vinetti, Andrea Rinaldi, Elia Michelangelo Cicognani, Gregorio Russo e Tommaso Alberti. Nel tabellone di 3° teste di serie nell’ordine ai 3.1 Gian Marco Ricci, Beniamino Savini, Enea Vinetti, Edoardo Pozzi, Giacomo Ercolani, Alessandro Manco, Gabriele Sgroi e Leone Spadoni. Nel tabellone finale le teste di serie sono andate nell’ordine al 2.5 Nicola Filippi ed ai 2.6 Riccardo Ercolani, Jamal Urgese e Samuel Zannoni.

Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Michele Zignani.