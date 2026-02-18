Tennis: Logrippo, Paci, Gaia Donati, Camilla Fabbri e Rachele Franchini in grande evidenza in giro per l’Europa

Trnava. Mattia Logrippo riparte come aveva finito pochi giorni fa nel torneo di Stettino, con una bella vittoria. Questa volta nel torneo Itf Junior slovacco di Trnava (J100, hard indoor), il 2° “Empire Cup Under 18 2026”. L’allievo della Galimberti Tennis Academy, seguito in questa trasferta da coach Federico Bertuccioli, ha battuto all’esordio la wild-card locale Sebastian Faga per 6-2, 6-4 ed al 2° turno affronta il vincitore tra il cinese Yanhong Li (n.6) ed il ceko Krystof Kominek. Bravo il cattolichino Dennis Ciprian Spircu a qualificarsi, dopo aver battuto il locale Dylan Bairo per 7-5, 6-2, il ceko Matej Novak (n.5) per 6-4, 6-2 e lo slovacco Samuel Alexander Krajcir per 5-0 e ritiro, ed ora al 1° turno del main-draw affronta lo sloveno Mark Becirovic Novak (n.5). Doppio, 1° turno: Logrippo-Spircu contro Fidler-Kliment (Cze). Nel femminile al via nel main-draw Virginia Proietti, opposta all’esordio alla slovacca Riana Rusnackova (wild-card). Doppio, 1° turno: Antici-Proietti contro Fedel-Popovski (Ger-Srb, n,1).

Agno. Camilla Fabbri si qualifica per la fase a gironi nel torneo Itf Junior svizzero di Agno (J30, hard indoor). La cesenate, testa di serie n.2, ha battuto nel turno di qualificazione l’inglese Elisabeth Rimmer (n.14) per 6-1, 6-2. La cesenate che si allena con lo staff di Tennissimo al Tc Ippodromo giocherà ora la fase a girone con l’altra romagnola Ilaria Rondinelli. Entrambe sono nel gruppo C, così all’esordio: Ana Chindris (Rou, n.3)-Fabbri 6-3, 6-1 e Lumi Cho Kusano (Sui)-Rondinelli 6-4, 6-1.

Wolfsberg. Diego Tarlazzi esce all’esordio in doppio nel torneo Itf Junior austriaco di Wolfsberg (J100, hard indoor), il 6° Carinthian Trophy powered by Kelag. 1° turno: Tarlazzi-Ushakov (Ita-Ukr) battuti 7-6 (5), 7-6 (5) da Lassacher-Schnell (Aut).

Bucarest. Prosegue, con una doppietta tra singolare e doppio di notevole qualità, il cammino di Rachele Franchini (Ct Massa) in Romania, dove conquista gli ottavi nel torneo Tennis Europe Under 14 di Bucarest, gli International Championships of Romania (2° categoria, terra). La romagnola all’esordio ha battuto 6-2, 6-3 la wild-card rumena Ana Maria Moldovan. Al 2° turno nuovo successo, questa volta decisamente più prestigioso, contro la francese Lily Pigeat (n.2) per 3-6, 7-5, 6-3. Ora ottavi contro la vincente del derby rumeno tra Eva Iancu (n.13) e Maria Alexandra Ciuciu. Per la romagnola successo anche in doppio.

Doppio, 1° turno: Franchini-Barbulescu b. Costantin-Voicolescu (Rou, wild-card) 6-2, 6-3.

Siroki Brijeg. Carlo Paci e Gaia Donati conquistano il 2° turno nel torneo Itf Junior Tour bosniaco di Siroki Brijeg (J60 hard indoor). Per Carlo Paci 1° turno contro il croato Ryan Zuberbuehler (qualificato) e vittoria per 7-6 (3), 6-4, negli ottavi contro il serbo Marko Savija (n.3). Doppio, 1° turno: Paci-Pagnoni b. Brajkov-Savija (Srb) 1-6, 6-1, 10-4. Quarti contro i croati Dumbovic-Zuberbuehler.

Nel femminile molto bene all’esordio la ravennate Gaia Donati, che ha battuto la croata Lena Aralica (qualificata) per 6-4, 5-7, 6-2. Ottavi contro la russa Daria Podlipskaya (n.7).

Doppio, 1° turno: Donati-Jerkovic (Ita-Cro) b. Kryva-Kurta (Ukr-Rou) 6-4, 6-2.