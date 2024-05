Tennis, lo Junior Tour del Carpena e l’Under 14 di San Marino alle battute finali

Entra nella fase tecnicamente più interessante sui campi del Tennis Villa Carpena l’Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14, maschile e femminile. Questi gli ultimi risultati.

Under 10 femminile, 1° turno tabellone finale: Rachele Gusella-Anna Boschi 6-0, 6-0, Asia Montanari-Vittoria Ragazzini 6-0, 6-1, Sophia Zoumbare-Emma Curcio 2-6, 6-0, 10-8, Alessia Barducci-Maya Puscas 6-0, 6-1, Lucia Tarlazzi-Beatrice Benvenuti 6-0, 2-6, 10-8, Sofia Sanchi-Rachele Antonelli 6-2, 6-0, Giorgia Rombi-Carlotta Cova 6-3, 6-2. Quarti anche per Alice Nanni.

Under 10 maschile, ottavi: Patrick Balc-Noah Prati 6-4, 6-0, Davide Bonazza-Diego Benaglia 6-0, 6-0, Alessandro Pinto-Giacomo Emiliani 6-1, 6-3, Lorenzo Xella-Ludovico Tura 6-1, 6-0, Gianmaria Dellarosa-Francesco Ventura 6-1, 6-0, Giacomo Barbieri-Lorenzo Verratti 6-7, 6-4, 10-6. Quarti anche per Pietro Allegra e Tommaso Cavassi.

Nell’Under 12 maschile il primo semifinalista è Leonardo Satta (Ct Zavaglia).

Ottavi: Riccardo Briganti (n.4)-Tommaso Pilati 6-0, 6-3, Diego Gentile-Gabriele De Vita 2-6, 6-2, 10-4, Alessandro Teodorani-Francesco Paganelli 6-2, 6-1. Quarti anche per Leo Mazzarini.

Quarti: Leonardo Satta (n.1)-Alessio Pinti 6-3, 6-2.

Nell’Under 12 femminile ottavi: Caterina Cova (n.4)-Chloe Bombardini 6-0, 6-2, Sofia Muccinelli (n.5)-Alessia Guerrini 6-2, 1-0 e ritiro, Anna Foschini (n.3)-Celeste Crepaldi 6-0, 6-0.

Nell’Under 14 maschile ottavi: Elias Golfieri-Federico Pigaiani 7-5, 6-1, Tommaso Zanzini (n.4)-Samuel Cavallini 6-2, 6-2, Ian Catallo-Riccardo Briganti (n.5) 6-2, 6-4, Filippo Caminati-Matteo Rossi 6-3, 6-1, Vincenzo Coppi-Giacomo Guerrini 6-1, 6-1.

Nel femminile ottavi: Viola Cuppini-Gaia Farolfi 6-2, 6-3, Miriam Samorì-Beatrice Zamboni 6-2, 6-2.

Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Alberto Casadei.

SAN MARINO. Alle battute finali il torneo giovanile organizzato dal San Marino Tennis Club, il tabellone Under 14 maschile e femminile.

Nel femminile disco verde per Lola Arlotti (Tc Riccione), che conquista le semifinali, la prima finalista è Giorgia Muratori (Tc Riccione), testa di serie n.2, che in semifinale ha superato Beatrice Sanna per 6-7, 7-5, 11-9. Nel maschile ottavi per Gian Nicola Lonfernini (San Marino Tennis Club) e Davide Capodagli (Tc Riccione), quarti per Nicolò Brugioni (Tc Viserba) ed Alessandro Damiani (Tc Viserba).

Maschile, 2° turno: Gian Nicola Lonfernini-Francesco Palmieri 6-0, 6-0, Davide Capodagli-Zeno Zani 6-4, 7-5.

Ottavi: Nicolò Brugioni-Riccardo Michelangeli 6-2, 6-1, Alessandro Damiani-Pietro Fabbri 6-1, 6-0

Femminile, quarti: Lola Arlotti-Giulia Conti 6-3, 7-5.

Il giudice arbitro è Michele Moretti, direttore di gara Alessandro Bernardi.