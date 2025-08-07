Tennis: Liverani, Mari, Zamagna, Butti e Muratori in evidenza al Torneo del Turista della Pol.2000

CERVIA. Siamo ormai alla fase clou nel classico Torneo del Turista, Trofeo Buffetti. Si tratta della 44esima edizione del torneo organizzato dalla Polisportiva 2000 Cervia, che terrà banco fino al 16 agosto, diretto dal giudice di gara Daniele Mingozzi e dal direttore di gara Andrea Rocchi. Il montepremi complessivo è di 1350 euro.

Nel maschile avanzano nel tabellone finale, tra gli altri, Jacopo Liverani, Achille Mari, Dario Zamagna, Luca Butti e Riccardo Muratori.

Maschile, turno di qualificazione: Enea Castelvetro (3.1, n.2)-Filippo Foschi (3.5) 6-1, 6-2, Andrea Monti (3.1, n.12)-Gianfilippo Falconi (3.2) 6-0, 6-2, Giacomo Turci (3.5)-Riccardo Mondardini (3.2, n.21) 3-6, 7-6 (4), 10-8, Lorenzo Cremonini (3.1, n.1)-Alex Vincenzi (3.3) 6-2, 6-3, Luca Pompei (3.1, n.5)-Massimiliano Antonini (3.4) 6-1, 6-2, Pietro Rinaldini (3.1, n.9)-Mattia Sartoni (3.2) 7-6 (4), 6-2, Alessandro Pesaresi (3.1, n.10)-Pietro Matteini (4.1) 6-2, 6-1, Giacomo Coppini (3.1, n.13)-Andrea Valzania (3.5) 6-1, 6-1, Federico Costanzi (3.2, n.19)-Fabio Bernagozzi (3.4) 6-0, 3-0 e ritiro. Si qualifica anche Marco Nanni (3.2).

Tabellone finale, 1° turno: Jacopo Liverani (3.1)-Tommaso Servadei (2.8) 6-1, 6-1, Giorgio Ruggeri (3.1)-Federico Gozzi (2.8) 3-6, 6-2, 10-7, Achille Mari (3.4)-Enea Sabatini (2.8) 6-3, 6-3, Dario Zamagna (2.8)-Gabriele Badaloni (3.2) 6-0, 6-0, Andrea Zanuccoli (2.8)-Frederick Cortesi (3.2) 6-1, 6-0, Gian Marco Ricci (2.8)-Giacomo Turci (3.5) 6-0, 6-1, Diego Orlando (2.8)-Nicola Cagnin (3.2) 6-1, 6-1, Lorenzo Monti (3.1)-Alessandro Manco (2.8) 6-1, 6-1, Luca Butti (2.8)-Leonardo Bartoletti (3.2) 6-2, 6-3, Filippo Fazion (2.8)-Luca De Giovanni (3.2) 6-2, 6-1, Leone Spadoni (2.8)-Mattia Degli Esposti (3.1) 7-6 (5), 1-6, 10-1, Simone Piraccini (2.8)-Lorenzo Marchioni (3.2) 6-2, 6-2, Andrea Bosi (3.2)-Riccardo Bogdan Pastrav (2.8) 6-3, 6-0, Riccardo Muratori (2.8)-Flavio Millari (3.2) 6-7, 6-2, 10-5.

Nel tabellone finale femminile brillano Matilde Morri, Camilla Ciani ed Aurora Fabbri.

Turno di qualificazione: Giulia Gualdi (3.2)-Valentina Benini (3.1, n.1) 6-1, 6-2. 1° turno tabellone finale: Matilde Morri (2.8)-Carlotta Venera (2.8) 7-6 (6), 6-4. 2° turno: Camilla Ciani (3.2)-Isotta Mancini (2.8) 6-1, 6-1, Aurora Fabbri (3.1)-Carolina Bondi (2.8) 6-2, 6-1.

Molto qualificato anche il tabellone del doppio maschile. Nel tabellone finale 1° turno tabellone finale: Strocchi-Mami b. Coppini-Cortesi 6-1, 6-7 (5), 10-7, Mattia ed Alex Vincenzi b. Marco e Simone Vittori 6-3, 6-2, Zanuccoli-Liverani b. Bardi-Nucera 7-5, 6-3, Bosi-Fabbri b. Marcon-Caminati 6-1, 6-2, Lorenzo e Giovanni Neri b. Cattoni-Antonini 6-4, 6-7 (4), 12-10, Raffaele Strocchi-Butti b. Casadei-Mari 6-1, 6-3, Bosi-Fabbri b. Marcon-Caminati 6-1, 6-2, Mayele-Cremonini b. Delle Site-Pambianco 6-1, 2-6, 12-10. 2° turno: Iemmi-Galuppi b. Servadei-Vincenzi 6-1, 6-3, Piraccini-Ricci b. Savini-Pompei 6-2, 6-3, Bartoli-Giangrandi b. Millari-Righi 6-4, 6-4, Guidi-Capacci (n.5) b. Bucci-Giuliani 6-1, 6-2, Rondoni-Mazzotti (n.6) b. Alessandro e Luca Marco Casanova 6-2, 6-2, Sabatini-Galvani b. Bezzi-Benedetti 6-4, 6-3, Piraccini-Ricci b. Savini-Pompei 6-2, 6-3.

Ottavi anche per De Giovanni-Costanzi.