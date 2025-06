Tennis, Levchenko, Lonfernini e Cordella in semifinale a Torre Pedrera

Il Circolo Up Tennis di Torre Pedrera ospita il torneo Under 14-16, maschile e femminile. Nell’Under 14 semifinali per Timofey Levchenko e Alberto Lonfernini. Quarti: Timofey Levchenko-Francesco Zanzini 4-6, 6-4. 10-7, Alberto Lonfernini-Pietro Reggiani (n.2) 6-1, 6-0. Nell’Under 16 maschile quarti per Samuel Cavallini (Suzanne Lenglen 2 Fusignano), Emmanuele Bomba (Ct Cicconetti) e Leonardo Tana (Tc Viserba), semifinali per Lorenzo Cordella (Ct Fano). Ottavi: Samuel Cavallini-Ian Catallo 6-1, 6-4, Emmanuele Bomba-Nicolò Brugioni 6-3, 7-5, Leonardo Tana-Nicolò Della Chiara 7-6, 6-3. Quarti: Lorenzo Cordella (n.4)-Leonardo Capogrossi 6-2, 6-0.