Tennis, Leporale e Urbini agli ottavi al Gelso

Avanza il Trofeo del Gelso di 4° categoria femminile al Ct Venustas di Igea Marina. Conquistano gli ottavi di finale nel tabellone finale Mariangela Leporale (Ct Cicconetti) e Silvia Urbini (Ct Casalboni). Terzo turno: Greta Fantini (4.3)-Shaylee Cieri (4.3) 6-4, 6-2, Letizia Rocchi (Nc)-Valentina Baldi (4.4) 6-4, 6-0, Manuela Mazzanti (4.3)-Monica Rossi (4.3) 6-2, 3-6, 10-3, Mariangela Leporale (4.3)-Valentina Di Nella (4.5) 7-6 (5), 2-6, 10-2, Silvia Urbini (Nc)-Donatella Piccinini (4.3) 6-1, 6-0.