Tennis, Leonardo Cenciarini e Sofia Talamelli vincono il “Trofeo Sidermec” al Valle del Rubicone

GATTEO. Alle battute finali il torneo nazionale giovanile Under 14 organizzato dal Tennis Valle del Rubicone, il 4° trofeo “Sidermec” che terminerà il 24 agosto con le finali. Nel femminile successo di Sofia Talamelli (Asd Vico Tennis) che si è imposta in finale 6-1, 6-2 su Ginevra Baldazzi (Ct Casalboni). Semifinali: Sofia Talamelli (n.2)-Margherita Tesselli 6-0, 6-4, Ginevra Baldazzi (n.1)-Petra Salvi 6-2, 6-1.Nel maschile finale tra Leonardo Cenciarini (Tc Riccione) e Federico Sparagi (Ct Zavaglia). Successo di Leonardo Cenciarini nel match-clou per 3-6, 6-1, 10-7. Al termine le premiazioni effettuate dal maestro Andrea Fabbri.Semifinali: Cenciarini-Mattia Vincenzi (n.1) 6-1, 6-0, Federico Sparagi (n.2)-Edoardo Losole 7-6, 6-3. Il giudice di gara è Massimo Carli.