Tennis: Leonardi, Urgese e Filippi negli ottavi all’Open “Buon Pastore” del Ct Bagnacavallo

BAGNACAVALLO. Entra nel vivo sui campi del Circolo Tennis Bagnacavallo la 13esima edizione del torneo nazionale Open maschile, il trofeo “Buon Pastore”, Memorial “Francesco Maffi”, dotato di 8.500 euro di montepremi. Brillante esordio per il ravennate Alessandro Dragoni, che gioca in pratica sui campi di casa, vittorioso su Simone Giraffi, così come Pietro Augusto Bonivento si è imposto nel derby cesenate su Andrea Rondoni. I primi che conquistano gli ottavi sono il cesenate Fabio Leonardi, allievo della Galimberti Tennis Academy, un Jamal Urgese (Forum Tennis Forlì) sempre più protagonista con il successo sul ravennate Luigi Valletta (Ct Zavaglia) e Tommaso Filippi, altro bel prospetto del Forum che ha travolto Gabriele Pierro.

Tabellone principale, 3° turno: Giulio Stella (2.4)-Filippo Fazion (2.7) 6-1, 6-1, Gabriele Pierro (2.5)-Nicholas Scala (2.7) 6-2, 3-6, 7-6 (3), Alessandro Dragoni (2.5)-Simone Giraffi (2.7) 4-6, 7-5, 6-1, Pietro Augusto Bonivento (2.5)-Andrea Rondoni (2.7) 6-1, 6-3, Martino Guidotti (2.4)-Edoardo Lucio Vallè (2.6) 6-3, 6-3, Simone Sgarbi (2.5)-Riccardo Cicinelli (3.1) 6-4, 6-0.

4° turno: Fabio Leonardi (2.4)-Cristian Tiengo (2.6) 6-2, 6-2, Jamal Urgese (2.6)-Luigi Valletta (2.4) 6-4, 7-6 (7), Tommaso Filippi (2.4)-Gabriele Pierro (2.5) 6-2, 6-2.

Oggi il torneo si allinea agli ottavi con sei match a partire dalle 16.30.