Tennis, Lelli Mami vince l’Over di Cervia

Primi match sui campi del Ct Cervia per la grande rassegna internazionale Veterani inserita nel circuito mondiale Itf World Tennis Masters Tour. Over 85, 1° turno: Riccardo Bussolati (n.2)-Franco Giovanelli 6-0, 6-0, Spartaco Bomio (Sui)-Paolo Vori 6-0 e ritiro, Luigi Scacchetti-Catervo Cangiotti 6-1, 5-1 e ritiro. Passa anche Giovanni Argentini (n.1) per il forfait del suo avversario. Over 80, 1° turno: Pierluigi Pagani-Giampaolo Quattrocchi 7-5, 3-0 e ritiro. 2° turno: Giuseppe Losego (n.2)-Giuseppe Lipparini 6-2, 6-2. Over 75, 1° turno: Michele Bussolati (n.1)-Francesco Paolo Annecchino 6-2, 6-0, Sergio Cattaneo-Gianluigi Armatura 6-3, 7-6 (4), Diego Stanga-Rolf Spitzer (Sui) 6-2, 7-6 (4), Peter Hesz (Gbr)-Marco Russolo 6-0, 6-0. 2° turno: Antonio Ramacciotti (n.3)-Riccardo Muccioli 6-0, 6-3, Silvano Speri-Renzo Scalfi 6-0, 6-0.

Over 70, 1° turno: Andrew Stanley (Gbr, n.7)-Sergio Lavia 6-0, 6-1, Ugo Casagranda-Gabriele Bravi 6-0, 6-0, Pietro Battistin (n.3)-Francesco Piccinini 6-0, 6-1, Ermanno Carmelini (n.2)-Luigi Angelo Bertaccini 6-2, 6-0, Aldo Ghirardi-Giovanni Actis 6-4, 7-5, Sydney Azancot (Can, n.5)-Marco Di Paolo 6-2, 6-1, Fulvio Vignali-Gianbattista Brizzi 6-2, 6-3, Nicola Capocasale-Francesco Soriani 6-1, 6-1, Vito Michele D’Ambruoso (n.4)-Claudio Salandini 6-2, 6-0.

Intanto si è concluso il torneo Veterani Over 45-55-65 e Ladies 40. Nell’Over 55 vittoria del cesenaticense Giovanni Lelli Mami su Alessandro Di Vittorio (Ct Massa) 6-4, 1-0 e ritiro. Semifinali: Lelli Mami-Antonini 6-3, 6-0, Di Vittorio-Berti 6-0, 6-2.