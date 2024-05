Tennis, Lelli Mami in finale a Milano Marittina

Si fa sul serio nel Milano Marittima Senior Tennis Championships che entra nel vivo nella splendida cornice del Marepineta Resort di Milano Marittima. Ladies 45, round robin: Rita Zenunaj (Sui)-Manuela Veglia 6-0, 6-0, Sara Sirena-Rosario Margarita Dominguez 6-1, 4-6, 6-2. Over 50 maschile, quarti: Stefano Torrisi (n.2)-Giulio Siboldi 6-3, 6-2. Semifinali anche per il belga Oliver Malfait. Over 55 maschile, quarti: Mauro Colangelo (n.1)-Skander Mehir (Tun) 6-2, 6-2, Paolo Poggianti (n.3)-Nicola Ronchi 6-3, 6-0, Diego Mandara-Pietro Montemaggi 6-2, 6-2, Alessandro Ribani (n.8)-Cristiano Franzato (n.2) 6-2, 6-1. Nell’Over 60 approdano senza problemi in finale il cesenaticense Giovanni Lelli Mami con Franco Radogna. Semifinali: Radogna-Piovani 7-6, 3-6, 6-0, Lelli Mami-Bellinghieri 6-3, 6-2.

Nell’Over 65 il primo semifinalista è l’austriaco Michael Maldoner che ha battuto Aldo Valagussa (n.7) 6-3, 6-1. Ladies 65, quarti: Sabine Schmitz (Ger, n.1)-Marie Dominique Galey (Fra) 6-1, 6-0. Over 70, quarti: Vito Michele D’Ambruoso (n.6)-Jasper Cooper (Gbr, n.1) 3-6, 7-6 (5), 6-4, Joachim Kubeng (Ger, n.8)-Ermanno Carmelini (n.4) 7-6 (4), 7-6 (5), Niall Sweeney (Gbr, n.3)-Marco Dedè 6-0, 4-0 e ritiro, Giancarlo Nucci (n.2)-Andrew Stanley (Gbr, n.5) 6-2, 6-2. Ladies 70, 2° turno: Heide Froeysok (Ger)-Daria Marazzini 6-0, 6-1, Pauline Fischer (Gbr, n.1)-Giuseppina Mariglia Tantillo 6-0, 6-2, Encarnacion Gomis Ruiz (Esp)-Loreta Tius 6-2, 6-2, Ann Stanley (Usa, n.2)-Donatella Fanini 6-1, 6-1.

Over 75, quarti: Antonio Ramacciotti (n.1)-Giuseppe Giancola 6-2, 6-1, Andrea Delle Donne-Jean Lubin (Fra, n.4) 6-3, 7-5, Silvano Natalini-Riccardo Muccioli 6-2, 6-1, Massimo Montemezzi (n.2)-Bruno Ceseri 6-2, 6-2. Ladies 75 round robin: Pinuccia Sacchi Caridi-Phyllis Bentham (Gbr) 6-2, 6-0. Over 80, quarti: Roberto Franco Fumagalli (n.1)-Giancarlo Milesi (n.7) 7-5, 6-0, Marco Conti-Giampaolo Quattrocchi 6-2, 6-3, Giuseppe Losego (n.3)-Pier Sandro Succo (n.6) 6-4, 6-4, Roberto Iacopini-Pedro Castano (Esp, n.8) 6-3, 7-5. Nell’Over 85 successo di Giovanni Argentini, testa di serie n.1, che in finale ha beneficiato del forfait di Roberto Dall’Aste. Lo stesso Argentini, in coppia con Catervo Cangiotti, ha vinto il titolo di doppio giocato con la formula round robin.