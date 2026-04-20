Tennis, Legnani è nei quarti al Paradiso

Entra nella fase clou il torneo di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Centro Paradiso di Cesenatico. Conquistano gli ottavi nel maschile Tommaso Venturini, Riccardo Briganti e Filippo Minotti, quarti per Felix Legnani. Quinto turno: Tommaso Venturini (3.2)-Luca Franceschini (3.5) 4-6, 6-3, 10-6, Riccardo Briganti (3.1, n.9)-Edoardo Belletti (3.2) 6-4, 6-1, Andrea Monti (3.1, n.11)-Pietro Matteini (3.3) 6-3, 1-6, 10-3, Filippo Minotti (3.2)-Alessandro Monti (3.3) 7-6 (6), 7-5. Ottavi: Felix Legnani (3.1, n.2)-Luca Prati (3.3) 6-7 (2), 6-4, 12-10.
Nel femminile disco verde per Paola Mordini e Jessica Barbieri. Secondo tabellone, secondo turno: Paola Mordini (3.4)-Daniela Morigi (3.3) 6-2, 6-2, Jessica Barbieri (3.3)-Elisabetta Pastore (3.5) 6-1, 6-2.