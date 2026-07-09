Tennis, Lega, Franchetti, Cortesi al 4° turno al Mattei

Entra nel vivo il torneo di 4° categoria maschile organizzato dal Ct Mattei di Ravenna. Conquistano il 4° turno, tra gli altri, Filippo Dal Borgo, Lorenzo De Donato, Lorenzo Franchetti ed Enrico Lega. Tabellone finale, 3° turno: Enrico Lega (4.3)-Giovanni Melandri (4.4) 6-1, 6-2, Giovanni Antonio Andrea Ferrero (4.2)-Leonardo Ancarani (4.4) 1-6, 7-6, 10-7, Francesco Soprani (4.3)-Luca Dragoni (4.2) 6-2, 6-0, Cristian Cortesi (4.2)-Davide Muzzioli (4.3) 6-1, 6-2, Lorenzo Franchetti (4.3)-Tommaso Pangrazi (Nc) 7-6, 6-3, Lorenzo De Donato (4.5)-Antonio Luciani (4.3) 6-0, 6-2, Filippo Dal Borgo (4.6)-Carlo Bega (4.2) 3-6, 6-0, 10-8.