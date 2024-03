Tennis, le tappe Next Gen a Verona e Arezzo

Alle battute finali la prima tappa del circuito Next Gen organizzato dalla Fitp a Verona. Nell’Under 12 femminile finale per Ilinka Cilibic (Ct Massa), testa di serie n.1, che nei quarti ha sconfitto 6-3, 6-2 Aila Zennaro e in semifinale Viola Sgarbossa 7-6, 6-4. Quarti: Viola Sgarbossa (n.5)-Rachele Franchini (n.4) 6-4, 6-2, Carlotta Arginelli (n.2)-Diamante Campana (n.7) 6-0, 6-2.

Nell’Under 12 maschile si ferma nei quarti Pietro Galimberti (Galimberti Team) battuto da Lorenzo Burato 6-2, 6-2. Nell’Under 14 femminile Camilla Fabbri (Tc Ippodromo) in finale dopo il successo per 7-6, 6-0 su Noelle Zema. Nell’Under 10 maschile Stefano Scotto Di Gregorio (Tc Faenza) ha raggiunto la finale.

Un’altra tappa del Circuito Next Gen va in scena per la macroarea del Centro Italia al Ct Giotto di Arezzo. Nell’Under 14 ko nei quarti di finale il riminese Marco Giovagnoli sconfitto 3-6, 6-2, 10-8 da Daniel Frasconi). Nell’Under 14 femminile brillante finale per la ravennate Gaia Donati che in semifinale ha eliminato 6-4, 6-1 Elisa Pieri.