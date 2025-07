Con il torneo di doppio misto entra nel vivo la stagione agonistica sui campi della Borello Tennis Academy. Nel torneo di categoria A successo di Alice Amadori ed Alessandro Vichi che in finale hanno superato 6-3, 6-2 Elena Valentini e Federico Prugnoli. In precedenza si era disputata la finale del torneo B vinta da Vincenzo Marino e Sofia Marino per 6-2, 6-0 su Maria Assunta Ravaglia e Gabriele Ricci.