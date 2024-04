Al via sabato (dalle 14.30) la fase regionale a tabellone dei campionati Under 14 femminili a squadre. Galimberti Team-Tc Viserba, Country Club Villanova-Tc Faenza B, Tc Riccione A-Ct Argenta, Tc Faenza A-Sc Nino Bixio Piacenza, Tennis Modena-Tc Riccione B. Queste le formazioni in campo. Tc Viserba A: Maria Bianca Bovara, Marta Bertozzi, Viola Amati. Galimberti Team: Gloria Cassini, Crystal Aratari. Tc Riccione A: Vittoria Muratori e Lavinia Porisini. Tc Riccione B: Eleonora Maria Ciuffoli e Lola Arlotti. Tc Faenza: Aurora Baldassarri, Maria Luce Ossani e Ludovica Altini.

Da domenica si gioca la seconda fase regionale a gironi del campionato Under 12 femminile a squadre. Tutte romagnole le quattro squadre del primo girone: Ct Zavaglia Ravenna (Diamante Campana ed Anna Foschini), Ct Cerri (Eleonora Morosini e Anna Gennari), Villa Carpena A (Sofia Bianchi, Chloe Bombardini e Alessia Guerrini) e Tc Faenza B (Giulia Fabbri, Maria Sole Lanzarotti, Nema Dione e Daniela Isabella Tedioli Garcia). Prima giornata: Ct Zavaglia-Carpena A e Ct Cerri-Tc Faenza B. Nel 3° girone in campo TC Faenza A (Caterina Cova, Sofia Muccinelli e Sofia Baraccani), Asbi Imola (Letizia Torluccio e Olimpia Dalmonte), Ct Cesena (Chiara Lugaresi e Alice Balducci) e TC Riccione B (Greta Amaducci ed Emma Morelli). Orimo turno: Tc Faenza A-Ct Cesena e Asbi Imola-Tc Riccione B.