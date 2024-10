Tennis, Laura Sirri e Matteo Germani vincono il Quarta al Queen’s Club

CATTOLICA. Laura Sirri e Matteo Germani sono i vincitori del torneo nazionale di 4° categoria, organizzato dal Galimberti Tennis Team sui campi del Queen’s Club di Cattolica con la formula Rodeo, il trofeo “Facile Rogitare Galimberti Tennis Academy”. Nel maschile (33 al via) ha vinto Matteo Germani, testa di serie n.4. Il portacolori del Max Tennis Time di Bologna ha battuto in semifinale il 4.5 Matteo Sirca per 3-5, 5-4, 10-6 ed in finale il 4.2 Gianmarco Palumbo (n.7), portacolori del Gt Rivazzurra, per 4-0, 4-1. In semifinale: Palumbo-Mario Nannucci (4.1, n.3) 5-3, 4-2.

Nel femminile (18 iscritte) vittoria di Laura Sirri (Ct R.Beni Chiaravalle). La 4.1 anconetana, testa di serie n.2, ha messo in fila la 4.2 Donatella Piccinini (n.3) per 4-1, 4-1 e la 4.1 Margaret Tonelli (Ct Cerri Cattolica), n.1 del seeding, per 4-2, 5-3. Semifinale: Tonelli-Emma Molinari (4.2, n.4) 4-0, 4-0.

Al termine le premiazioni effettuate da Nazario Boni, direttore del torneo, giudice arbitro del tabellone Paolo Calbi, giudice arbitro del torneo Monica Costa.