Tennis, Landi, Amadio, Mussoni promossi a Coriano

E’ scattato sabato il torneo di 3° categoria maschile organizzato dal Tc Coriano, il trofeo “Banca Malatestiana”. Si qualificano per il tabellone finale Vittorio Landi, Adriano Amadio, Manuel Mussoni e Fabio De Santis. Turno di qualificazione: Vittorio Landi (4.1, n.2)-Roberto Del Piccolo (4.2) 6-2, 6-4, Adriano Amadio (4.1, n.5)-Arnaldo Cavaliere (4.3) 4-0 e ritiro, Manuel Mussoni (4.2)-Alessandro Gostoli (4.1, n.6) 6-1 e ritiro, Fabio De Santis (4.1, n.7)-Paolo Zurro (4.2) 6-4, 5-7, 10-5, Marco Martelli (4.1, n.8)-Luca Violini (4.2) 6-3, 6-2. Si qualificano anche Federico Boschi (4.2) e Claudio Marcantoni (4.1).