Tennis, Laghi Forlimpopoli e Tre Colli Brisighella promossi in D1

RIMINI. Il Tennis Club “Luigi Laghi” di Forlimpopoli ed il Tre Colli Tennis Club di Brisighella promossi in D1. Il verdetto è arrivato domenica, nella giornata finale dei play-off di D2 maschile. Il Tennis Club “Luigi Laghi” ha battuto 4-1 in casa il Tc “Muratori” di Vignola: Filippo Minotti-Mirko Bianchini 6-1, 6-3, Iari Castellucci-Alberto Compagnoni 6-4, 4-6, 6-4, Alberto Frontini-Pierangelo Taroni 6-0, 6-2, Federico Prugnoli-Pietro Cariani 7-6, 5-7, 6-0, Casadei-Taroni b. Frontini-Cariani per ritiro. Il Tre Colli Tc Brisighella ha superato per 3-2 il Ct Parckin Cesenatico: Alessandro Terranova-Giovanni Zardi 6-1, 6-1, Michael Palli-Pierluigi Salvi 6-1, 6-0, Davide Casadio-Francesco Mazzotti 6-3, 6-0, Pier Paolo Campoli-Lorenzo Tavani 6-2, 6-2, Salvi-Manzelli b. Campoli-Zardi 2-1 e ritiro.

Sconfitto il Tc Faenza per 3-1 in casa dallo Sporting Club Carpi, unico punto dei romagnoli è stato quello vinto da Ugo Cicognani su Marco Turchi per 6-1, 6-1.

Sempre domenica si sono giocati i match dei play-out (chi vince rimane in categoria): San Martino Sport-Ct Bagnacavallo 4-0, Ct Rio Saliceto-Russi Sporting Club 2-3, Centro Tennis Argenta-Ct Casalboni 3-1, Tc Mirandola-Ct Cicconetti 2-3.

Domenica (dalle 14.30) si giocheranno i match finali dei play-off femminili di D2: Nettuno Tc Bologna-Tc Faenza e Ct Cesena-Tc Imola. Nel 1° turno: Ct Correggio-Tc Riccione 3-0, Tc Marfisa Ferrara-Ten Sport Center 3-0, Polisportiva Tennis Vallesavio-Ct Cesena 1-2. Nei play-out: Ct Albinea-Ct Zavaglia 1-2, Asbi Imola-Ct Porretta Terme 2-0, Tc Finale Emilia-Tc Valmarecchia 1-2.