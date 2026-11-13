Tennis, la seconda giornata del Trofeo Micheli

Giocata la seconda giornata del trofeo “Leonardo Micheli”, il torneo regionale a squadre giovanile riservato al settore maschile. Nel 1° girone: Ct Argenta-Ct Zavaglia 3-0, Asd Doro Zeta Club B-Tc Faenza B 3-0.
Nel 2° girone successi di Ct Casalboni e Tc Faenza A. Ct Cerri-Ct Casalboni 0-3: Diego Lombardi-Roberto Battarra 6-3, 6-3, Leonardo Giovanardi-Gianmarco Silvagni 6-0, 6-0, Giovanardi-Cortesi b. Silvagni-Cecchi 6-0, 6-0. Tc Faenza A-Tc “Luigi Laghi” Forlimpopoli 3-0: Ludovico Tura-Giulio Ricci 6-0, 6-1, Tommaso Drei-Davide Pinto 6-1, 6-4, Mazzolini-Lanzoni b. Pinto-Ricci 6-1, 6-0.
Nel 5° girone bene il Ct Cesena che ha sconfitto 3-0 in casa il Ct Reggio Emilia: Pietro Allegra-Lorenzo Loprete 6-4, 6-0, Francesco Camagni-Mattia Lorenzano 6-0, 6-1, Camagni-Silvani b. Loprete-Lorenzano 6-1, 6-1. Villa Carpena-Doro Zeta Club A 0-3.