Tennis, la seconda fase del campionato Under 16

Giocata la prima giornata della seconda fase regionale a gironi del campionato Under 16 maschile a squadre. Nel 2° girone il Forum Tennis A inizia con una vittoria casalinga per 2-1 sull’Asbi Imola A: Manuel Morini-Natan Cedioli 6-0, 6-3, Filippo Caspoli-Diego Lembo 6-7 (7), 6-4, 7-6 (2), Bertaccini-Samorì b. Cricca-Morini 6-1, 6-2.
Nel 3° girone molto bene all’esordio Ct Cicconetti e Tc Ippodromo. Ct Cicconetti-Ct Cesena A 2-1: Tommaso Zanzini-Luca Battistini 6-3, 6-0, Emmanuele Bomba-Filippo Caminati 4-6, 6-4, 6-0, Battistini-Caminati b. Zanzini-Bomba 6-2, 6-4. Tc Ippodromo Cesena- Villa Carpena B 3-0: Filippo Urbini-Edoardo Rosetti 6-0, 6-0, Francesco Camagni-Francesco Fiumana 6-3, 6-1, Albarello-Fabbri b. Fiumana-Cantagalli 6-1, 6-1.
Nel 7° girone a segno Tc Riccione B e Ct Cesena B. Villa Carpena A-Tc Riccione B 1-2: Pietro Reggiani-Davide Capodagli 4-6, 7-6, 6-0, Federico Bacchini-Leone Franchi 6-1, 6-1, Capodagli-Bacchini b. Franchi-Reggiani 6-4, 6-3. Ct Cesena B-Polisportiva Soglianese 2-1: Luca Bertozzi-Alberto Biasini 6-1, 6-3, Leonardo Conti-Yari Mussoni 7-6 (5), 6-1, Moretti-Patrignani b. Bertozzi-Gozzi 6-3, 7-5.
Nel girone n.8 bene Tc Viserba e Ct Zavaglia. Polisportiva 2000 Cervia-Ct Zavaglia 0-3: Federico Sparagi-Andrea Valzania 7-5, 6-1, Dante Terzi-Mattia Turci 6-2, 6-3, Sparag-Terzi b. Valzania-Turci 6-3, 6-4. Ct Cacciari-Tc Viserba 1-2: Leonardo Tana-Nicolò Carta 6-1, 6-0, Alessandro Bedeschi-Filippo Ricciardi 6-2, 6-2, Tana-Canini b. Marabini-Carta 7-5, 6-2.
Nel 10° girone il Tc Faenza parte con una vittoria per 2-1 sui campi del Suzanne Lenglen 2 A: Marco Menichetti-Samuel Cavallini 6-3, 7-6, Alessandro Rivola-Manuel Montefiori 3-6, 6-3, 6-5 e ritiro, Menichetti-Catallo b. Vecchi-Cavallini 6-2, 6-2. Sabato: Ct Argenta-Suzanne Lenglen 2 A e Tc Faenza-Ct Castenaso.
Nel 12° girone bene il San Marino Tennis Club che ha vinto 2-1 sui campi del Ct Casalboni: Nicolò Bollini-Leo Mazzarini 3-6, 6-4, 7-5, Gian Nicola Lonfernini-Carlos Bevilacqua 6-1, 6-1, Bevilacqua-Blatti b. Muccioli-Pedrella Moroni 6-1, 6-7, 10-7. Tc Riccione A-Galimberti Tennis Team 2-1: Leonardo Romano-Alessandro Casanova 6-4, 6-2, Michele Tonti-Nicolò Della Chiara 6-0, 6-1, Casanova-Tonti b. Marcolini-Romano 0-6, 6-3, 10-7.