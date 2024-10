Tennis, la Rondinelli trionfa a Sassuolo

Il Ct Correggio ha ospitato una prova del Circuito Junior Next Gen Italia riservato alle categorie Under 10-12-14, maschile e femminile. Nell’Under 10 femminile successo di Cecilia Rondinelli (Ten Sport Center) in finale su Gisele Dallari (Sporting Club Sassuolo) per 6-3, 6-3, stop in semifinale per Pietro Allegra (Ct Cesena), battuto 6-2, 6-1 da Leonardo Ricca. Under 12 maschile quarti: Filippo Del Giudice (n.2)-Riccardo Briganti (n.7) 6-0, 6-3. Nell’Under 14 femminile si ferma in finale Camilla Fabbri (Tc Ippodromo), battuta 6-3, 2-6, 6-1 da Virginia Zema (n.4), dopo aver sconfitto 6-3, 6-3 Anna Manfrin. Under 14 maschile, ottavi: Lorenzo Neri (n.13)-Christian Ottaviani 6-3, 6-1. Nel Next-Gen di Roseto degli Abruzzi ko in finale Rachele Franchini. L’allieva della Ravenna Academy, ha battuto in semifinale Giorgia Gadaleta 6-1, 6-2, prima di cedere 6-1, 6-3 a Ludovica Baroni.