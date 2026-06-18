Tennis, la “Rimini Cup” del Tc Viserba ha preso il largo

RIMINI. Salpa, sia in senso metaforico che reale, la “Rimini Cup”, gli Internazionali Itf Women’s Tour organizzati dal Tennis Club Viserba (15.000 dollari di montepremi), in programma quest’anno dal 7 al 13 settembre. Mercoledì sera l’appuntamento era al Pontile G della Darsena di Rimini, poi la partenza per un appuntamento al tramonto, al largo della costa, per la prima presentazione dell’Itf World Tennis Tour, a bordo di una magnifica imbarcazione della Condo Luxury Yacht, partner della manifestazione. E’ stato un momento di condivisione, networking e relax fra aziende e sostenitori dei progetti del Tennis Club Viserba ed un piacevole aperitivo in barca. Il tutto sotto la regia del presidente del Tc Viserba, Fabio De Santis, in un clima di straordinaria bellezza ed in una splendida cornice. Una serata in cui sono stati protagonisti anche i responsabili della Condo Luxury Yacht. Non c’è che dire, gli Internazionali femminili di Rimini sono partiti con...la rotta giusta.