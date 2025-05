Tennis, la rassegna Veterani del Masters Tour al Ct Cervia è al rush finale

CERVIA. E’ ormai al rush finale sui campi del Circolo Tennis Cervia la grande rassegna internazionale Veterani inserita nel circuito mondiale Itf World Tennis Masters Tour. Sono 284 i giocatori che si stanno sfidando per l’Adriatic Championship Master Cup giunto alla 50° edizione, dagli Over 40 agli Over 85.

Successi di Giancarlo Ranghi e Roberto Iacopini nel doppio Over 80 e di Margherita Karlin e Dolores Vittur nel doppio Ladies 75.

Over 80, semifinali: Antonio Claudi (n.3)-Helmut Lezuo (Aut) 6-4, 6-3, Massimo Montemezzi (n.1)-Pedro Castano (Esp) 6-0, 6-2.

Over 75, 3° turno: Sergio Cattaneo-Michele Bussolati (n.1) 6-2, 6-3. Quarti: Antonio Ramacciotti (n.3)-Vittorio Gamba (n.6) 7-6 (3), 3-6, 6-2, Claudio Russo (n.8)-Michele Bussolati (n.1) 6-3, 6-3, Carlo Pirani (n.5)-Giantullio Cornalba (n.4) 6-1, 7-6 (5), Bruno Orecchio-Giuseppe Giancola 6-1, 6-1.

Over 70, semifinali: Aldo Ghirardi-Giancarlo Nucci (n.1) 1-6, 6-4, 6-4, Pietro Battistin (n.3)-Primo Veneri 6-4, 6-2.

Over 60, 3° turno: Francesco Piovani (n.3)-Claudio Castelnuovo 6-2, 6-2, Alejandro Landaluce Arias (Esp, n.1)-Gianni Gentile 6-3, 7-5, Alberto Campi (n.8)-Benedetto Brocato 6-3, 6-2, Alessandro Alquati (n.6)-Roberto Ambrogio Carimati 6-0, 6-3, Roberto Angelini (n.7)-Fabrizio Broggini 6-3, 6-2, Franco Radogna (n.5)-Maurizio Bellandi 6-4, 6-4. 3° turno: Federico Lenzi (n.2)-Alberto Locatelli 6-0, 6-1.

Over 65, semifinali: Ugo Paolo Carugati (n.1)-Renzo Tasinato 6-3, 6-3. Finale contro Fabriano Fogliani (n.2).

Over 55, 1° turno: Massimiliano Mellini-Corrado Badalucco 6-1, 2-6, 6-0, Cristiano Roerich-Rolf Harrison (Usa) 6-0, 6-3. 2° turno: Mauro Colangelo (n.1)-Giulio Siboldi 6-2, 6-2, Paolo Poggianti (n.4)-Sandro Turlon 6-4, 6-1, Diego Mandara (n.3)-Alessandro Pane 6-3, 6-1, Ireneusz Gorka (Pol, n.2)-Michele Berta 6-7 (4), 6-2, 6-3, Pietro Campi-Andrea Melandri (n.6) 6-3, 0-6, 6-4.

Quarti: Emmanuel Toniutti (Fra, n.8)-Daniele Berti 6-3, 6-2, Diego Mandara (n.3) b. Pietro Campi 2-1 e ritiro.

Over 50, 1° turno: Pierpaolo Moro-DC Howe (Usa) 6-3, 6-0. Quarti: Gonzalo Ambiado (Chi, n.4)-Pierpaolo Moro 6-4, 7-5, Peter Geppel (Aut, n.1)-Giovanni Battista Olivero 6-2, 6-2.

Ladies 55, quarti: Silvia Sanna-Ilde Lalli 6-3, 6-3.

Ladies 65, 1° turno: Luciana Sacchetti-Elisabetta Frigerio 6-1, 6-0. Quarti: Carola Kluzer-Silvia Reigl (Aut, n.1) 7-6 (3), 6-0, Laura De Vittori (n.3)-Laura Arcamone 6-3, 6-0.

Ladies 70, semifinali: Yvette De Roche (Sui, n.2)-Maria Elisa Marcon 6-4, 6-0, Reinhilde Adams (Ger, n.1)-Mara Paterlini 6-2, 6-2.

Ladies 80: Wilhelmina Baks (Ned)-Paulien Van Den Tempel (Ned) 6-2, 6-4.

Ladies 75: 1° turno: Nadia Belluzzi-Danila Damiani 6-2, 6-0, Adriana Federici-Sandra Riella 6-4, 6-2. Quarti: Jole Cirelli Servidori (n.1)-Dolores Vittur 6-0, 6-2.

Doppio Over 60, semifinali: Palma-Piovani (n.2) b. Freddi-Guerrini 6-4, 6-4.

Doppio Over 65, quarti: Ciaponi-Maraffio b. Cacciagrano-Masi 3-6, 6-2, 11-9.

Doppio, Over 70, semifinali: Nucci-Veneri (n.3) b.Devitofrancesco-Stanley (Ita-Gbr, n.3) 6-0, 6-3, Capocasale-Galati (n.1) b. Azancot-Roggan (Can-Ger) 6-3, 6-1.

Doppio Over 75, semifinali: Orecchio-Russo b. Mornacchi-Pirani (n.4) 6-3, 6-3, Gamba-Sogliani (n.3) b. Donadini-Gardetti Nazzareno (n.2) 6-3, 6-1.

Doppio Over 80, semifinali: Losego-Milesi (n.1) b. Callegari-Pagani 6-0, 6-2, Ranghi-Iacopini b. Argentini-Scacchetti 6-3, 6-3. Finale: Giancarlo Ranghi-Roberto Iacopini b. Giuseppe Losego-Giancarlo Millesi (n.1) 2-6, 7-5, 10-8.

Doppio Ladies 70: Adams-Jamieson (Ger-Nzl) b. Fanini-Mariglia Tantini 6-0, 6-1, De Roche-Paterlini (Sui-Ita) b. Fanini-Tantillo 1-6, 7-6 (4), 10-8.

Doppio Ladies 75, semifinali: Karlin-Vittur (n.1) b. Moretti-Riella 6-4, 7-5, Belluzzi-Federici (n.2) b. Cocco-Cortesi 6-0, 6-1. Finale: Margherita Karlin-Dolores Vittur (n.1) b. Nadia Belluzzi-Adriana Federici (n.2) 6-1, 5-7, 10-8.

Doppio misto Over 70, quarti: Jamieson-Nucci (Nzl-Ita, n.2) b. De Roche-Tuharsky (Sui-Can) 6-3, 6-4, Ann e Andrew Stanley (Usa-Gbr, n.1) b. Tassara-Devitofrancesco 6-2, 6-1, Marcon-Azancot (Ita-Can) b. Paterlini-Bertaccini 6-1, 6-1.

Doppio misto Over 55, semifinali: Isidori-Poggianti (n.2) b. Arduini-Freddi 6-1, 6-1.

Doppio misto Over 75: Toth-Castano (Aut-Esp) b. Karlin-Bosisio 6-0, 6-3.

Doppio misto Over 65, quarti: De Vittori-Palma b. Kluzer-Piazza 6-2, 7-6 (4).

Il torneo internazionale cervese sarà diretto da Paolo Nicola, con Paolo Pambianco, direttore tecnico del Circolo, in cabina di regia.