Tennis, la Puscas in finale al Casalboni

Da sabato al Ct Casalboni di Santarcangelo si gioca il torneo nazionale giovanile Under 10-12-14, maschile e femminile. Under 10 maschile, primo turno: Michele Cortesi-Lluc Pragliola 6-3, 6-4. Quarti: Nicola Fabbri-Fabio Medri 4-6, 7-5, 10-1. Under 12 maschile, primo tabellone, terzo turno: Pietro Rovinelli-Erik Zani 6-0, 6-0, Achille Fattini-Riccardo Tarricone 3-6, 7-6, 10-7, Gianmaria Chietera-Federico Ballerini 6-3, 6-2, Gianmarco Fiorletta-Marco Mandelli 6-2, 4-6, 10-6. Turno di qualificazione: Tommaso Semprini-Tommaso Giuliani (n.2) 6-0, 6-2, Gioele Romboli (n.3)-Matteo Lotti 6-3, 6-2, Edoardo Casadei-Pietro Rovinelli 6-4, 7-5.

Nell’Under 12 femminile la prima finalista è Sabrina Antonia Puscas (Ten Sport Center) che ha battuto in semifinale Sofia Sabatini 6-0, 6-0. Under 14 maschile, terzo turno: Julian Macini-Lorenzo Aloisi 6-1, 6-0, Edoardo Rondina-Riccardo Paglionico 7-5, 7-6, Tommaso Volponi-Gianluca Morena 7-6, 6-1, Luca Bertozzi-Alex Fregnani 6-2, 6-0, Luca Vespasiano-Andrea Caminati 6-0, 6-3, Pietro Gerani-Filippo Ricciardi 7-5, 6-2. Quarto turno: Giacomo Balzani-Julian Macini 6-0, 3-6, 14-12, Davide Capodagli (n.4)-Edoardo Rondina 6-1, 7-5, Tommaso Ricci-Jonathan Ortenzi 6-1, 6-4, Francesco Martinini-Alessandro Guzinschi 6-0, 6-1.