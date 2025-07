Tennis, la Puscas in finale al Casalboni

Sui campi del Circolo Tennis Casalboni di Santarcangelo si gioca il torneo Under 10-12-14, maschile e femminile. Under 10 maschile, quarti: Nicola Fabbri-Fabio Medri 4-6, 7-5, 10-1, Mattia Gaggi-Michele Cortesi 6-0, 6-1, Jacopo Tazzari-Amedeo Chietera 6-1, 6-2, Marco Boschetti-Diego Lombardi 6-2, 6-0. Under 12 maschile, quarti: Andrea Magnoni-Achille Amadio 1-6, 6-3, 10-4.

Nell’Under 12 femminile la prima finalista è Sabrina Antonia Puscas (Ten Sport Center) che ha battuto Sofia Sabatini 6-0, 6-0. Under 14 femminile primo turno tabellone finale: Anna Parmeggiani-Emma Moroni 6-2, 6-1, Petra Salvi-Lucia Tarlazzi 6-3, 6-0, Anita Amadio-Greta Amaducci 6-3, 6-4. Under 14 maschile, tabellone finale, secondo turno: Leo Mazzarini-Nicolò Bollini 6-4, 6-3, Tommaso Ricci-Francesco Zanzini 1-6, 6-1, 10-8, Giulio Colangeli-Francesco Camagni 3-6, 6-3, 10-8.