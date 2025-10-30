Tennis, la prima giornata del “Bellenghi”

Giocata la prima giornata del trofeo Regionale “Marco Bellenghi”, il campionato giovanile maschile per i nati dal 2011 al 2013. Girone 1: Ct Cesenatico-Ct Cesena B 2-1: Davide Bendandi-Giacomo Forti 1-6, 6-4, 11-9, Giacomo Manuzzi-Tommaso Patrignani 7-5, 6-4, Manuzzi-Forti b. Bellavista-Caminati 6-2, 7-6 (1).
Ct Cerri-Villa Carpena B 2-1: Vittorio Patrignani-Riccardo Paglionico 6-0, 6-3, Alessandro Morigi-Riccardo Sbrollini 6-2, 6-0, Patrignani-Del Prete b. Cantagalli-Casadei 6-3, 5-7, 10-7.
Girone 2: Villa Carpena A-Circolo Suzanne Lenglen 2 B Fusignano 3-0: Leone Franchi-Gabriele Lasconi 5-7, 6-2, 10-6, Pietro Reggiani-Lorenzo Cavessi 6-2, 7-6, Reggiani-Rosetti b. Casamento-Ferrini 6-2, 6-0.
Girone 5: Circolo Suzanne Lenglen 2 A-Tc Ippodromo Cesena 2-1: Alessandro Rivola-Francesco Camagni 6-1, 6-3, Giulio Zama-Andrea Fabbri 3-6, 6-0, 10-3, Albarello-Camagni b. Cavallini-Vecchi 6-1, 6-4.
Girone 7: Ct Zavaglia Ravenna-Ct Argenta A 3-0: Federico Sparagi-Filippo Bellotto 5-7, 6-2, 10-8, Nicolò Maldini-Marco Bonora 6-0, 6-2, Sparagi-Maldini b. Bellotto-Bonora 6-3, 6-2
Girone 9: Ct Cesena A-Polisportiva Soglianese 3-0: Riccardo Piraccini-Yari Mussoni 6-4, 6-2, Leonardo Conti-Luca Bertozzi 6-4, 2-6, 10-4, Areolite-Moretti b. Mussoni-Persighe 6-3, 4-6, 10-4.