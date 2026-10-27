Tennis, la prima giornata del “Bellenghi”

Giocata la prima giornata del torneo regionale giovanile a squadre “Marco Bellenghi” maschile. Nel 1° girone successi di Ct Cesena e Ct Zavaglia. Ct Cesena A-Ct Argenta 2-1: Manuel Monterastelli-Riccardo Piraccini 6-4, 5-7, 13-11, Riccardo Degli Angeli-Diego Felloni 6-3, 6-1, Campana-Degli Angeli b. Bonora-Finotti 6-2, 6-3. Ct Zavaglia-Villa Carpena A 3-0: Nicolò Maldini-Elia Samorè 6-0, 6-0, Leonardo Satta-Diego Casadei 6-1, 6-1, Trioschi-Nicodim b. Castiglione-Orazi 7-5, 7-6.
Nel 4° girone a segno Tc Faenza e Ct Cesenatico. Tc Faenza-Tc Ippodromo Cesena 2-1: Stefano Scotto Di Gregorio-Filippo Terenzi 6-3, 2-6, 10-8, Gianmaria Marchi-Giacomo Balzani 3-6, 6-4, 10-8, Terenzi-Balzani b. Celli-Montuschi 6-0, 6-2. Ct Cesenatico-Ct Cesena B 3-0: Giacomo Forti-Andrea Caminati 6-3, 6-1, Giacomo Manuzzi b. Andrea Bellavista 2-6, 7-6, 10-8, Forti-Manuzzi b. Bendandi-Caminati 6-3, 6-3.
Nel 5° girone a segno il Villa Carpena B che ha battuto in casa 3-0 il Ct Rimini: Leon Francesco Benericetti-Gianluca Collico 6-2, 6-4, Lorenzo Casadei-Ettore Frigieri 6-0, 6-1, Volponi-Aloisi b. Collico-Frigieri 6-1, 6-1. Nell’altro match Sport Club Ozzano-Ct Casalboni 3-0.